Con la seguridad social, la trabajadora del hogar está cubierta ante un accidente de trabajo o una enfermedad, sea o no grave El 15 de noviembre de 2022, la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, indicó que pronto será obligatorio registrar en el IMSS a las personas trabajadoras del hogar. Alcalde Luján adelantó que la reforma a la Ley del Seguro Social pronto entrará en vigor, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los patrones, dijo, estarán obligados a registrar a las y los empleados desde el primer día. El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año. En este contexto, algunos empleadores deben tener la siguiente duda: ¿Cómo me beneficia que mi trabajadora del hogar esté registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? Información publicada por el IMSS indica que brindar seguridad social beneficia a los empleadores, porque se cubre a la persona trabajadora del hogar de un accidente de trabajo o una enfermedad, sea o no grave. Esto se debe a que contará con asistencia médica y pago de incapacidades. De acuerdo con Juan Edgardo Beltrán Ávila, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, para el empleador y para la persona trabajadora del hogar es bueno que se tenga seguridad social. En entrevista con El Contribuyente, el especialista dijo que es bueno porque si la persona trabajadora del hogar llega a tener un accidente, la seguridad social ayuda mucho.