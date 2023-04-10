Si alguna vez te hiciste esta pregunta, pero no encontraste una respuesta convincente, entonces este post es para ti. De entrada, la respuesta a esa pregunta es sí, siempre y cuando se realice de a...

Si alguna vez te hiciste esta pregunta, pero no encontraste una respuesta convincente, entonces este post es para ti. De entrada, la respuesta a esa pregunta es sí, siempre y cuando se realice de acuerdo a las leyes laborales y se respeten los derechos de los trabajadores. De hecho, el control de asistencia laboral es una práctica común en México, que permite a los empleadores llevar un registro de la asistencia y puntualidad de sus trabajadores.

Solo basta con consultar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo en México para saber que los patrones están obligados a llevar un registro de la jornada de trabajo de sus empleados. Este registro debe incluir la hora de entrada y salida de los trabajadores, así como el tiempo destinado a descansos y comidas.

Pero, ¿cuál es el objetivo principal del registro de la jornada de trabajo? Para explicarlo de forma sencilla y corta, el control de asistencia garantiza que los trabajadores cumplan con sus horas laborales y se les pague adecuadamente por su tiempo y esfuerzo.

El control de asistencia puede llevarse a cabo mediante diversos medios, como relojes, checadores, tarjetas de asistencia, sistemas de huella digital o programas de control de asistencia digital, como el que ofrece Sesame.

Entonces, ¿estás listo para saber todo lo relacionado con el programa de control de asistencia de empleados en México? Bien, ¡aquí vamos!

Cómo funciona el programa de control de asistencia

El control digital de asistencia de empleados funciona mediante el uso de tecnología y herramientas informáticas para registrar la entrada y salida de los empleados en el lugar de trabajo. Esto puede variar en función de la empresa y las necesidades específicas que requiera cada organización, pero por lo general, suelen involucrar una o varias de las siguientes tecnologías:

Sistema de huella digital: Este sistema utiliza un lector de huellas digitales para registrar la hora de entrada y salida de los empleados. Cada trabajador tiene una huella digital única que se registra en el sistema. Al colocar su dedo en el lector de huellas, se identifica al trabajador y se registra su entrada o salida.

Tarjeta de proximidad: Las tarjetas de proximidad emplean tecnología de radiofrecuencia para registrar la entrada y salida de los empleados. Cada trabajador tiene una tarjeta que contiene un chip de radiofrecuencia. Al acercar la tarjeta al lector, se registra la entrada o salida del trabajador.

Aplicaciones móviles: Las aplicaciones móviles de control de asistencia permiten a los empleados registrar su entrada y salida desde sus propios dispositivos móviles. Estas aplicaciones suelen incluir características como la geolocalización, que permite verificar que el empleado se encuentra en el sitio de trabajo al momento de registrar su entrada o salida.

Sistemas de reconocimiento facial: Los sistemas de reconocimiento facial utilizan cámaras para identificar a los empleados mediante el análisis de su rostro. Al acercarse a la cámara, se registra la entrada o salida del trabajador.

Independientemente del sistema de control de asistencia empleado, los datos registrados suelen ser almacenados en una base de datos centralizada que permite a los empleadores acceder a la información de los trabajadores en tiempo real. Además, estos sistemas suelen incluir herramientas para el seguimiento de ausencias, permisos y vacaciones de los empleados, así como para la generación de informes y estadísticas relacionados con la asistencia y puntualidad.

Beneficios del programa de control de asistencia

Obviamente, cada empresa puede elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades y a las de sus empleados, pero el programa de control de asistencia de Sesame es una de las mejores opciones en la actualidad. Además, este programa está integrado con su software de gestión de recursos humanos, lo que permite a los empleadores llevar un control más detallado de la asistencia y ausencias de sus trabajadores. ¿Genial no?

Pero, ¿cuáles son las ventajas del control digital de asistencia de los empleados? La primera es la eliminación de errores humanos en el registro de la asistencia. Esto permite una mayor precisión en el cálculo de las horas trabajadas y en la remuneración correspondiente. Además, estos sistemas facilitan la gestión de los horarios de los empleados y permiten la detección rápida de ausencias no autorizadas o llegadas tardías, lo que puede mejorar la eficiencia y productividad en la empresa.

Por otro lado, el control digital de asistencia puede ser beneficioso para los propios empleados, ya que permite una mayor flexibilidad en el registro de la asistencia y ausencias, y puede ofrecer la posibilidad de realizar solicitudes de vacaciones o permisos de manera más sencilla y rápida. Y lo mejor de todo es que garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los empleados, algo muy discutido y polémico en el presente.

Lo que debes saber antes de instalar un programa digital de control de asistencia en México

Es importante mencionar que la ley laboral mexicana también establece límites a la jornada laboral, que en ningún caso puede exceder de ocho horas diarias o 48 horas semanales. Además, los trabajadores tienen derecho a un día de descanso semanal y a un periodo mínimo de vacaciones anuales pagadas, que varía en función del tiempo trabajado.

El incumplimiento de las leyes laborales en México puede llevar a sanciones y multas para los empleadores, así como a demandas y reclamaciones por parte de los trabajadores. Por esta razón, es fundamental que las empresas cumplan con las normas laborales y respeten los derechos de sus empleados.

Así que si estás buscando modernizar tu empresa con un programa de control de asistencia, debes tomar en cuenta estos factores, así como la experiencia de la compañía a la cual contrates para su instalación. Recuerda que en México existen muchas organizaciones que ofrecen este servicio, pero pocas como Sesame, la mejor opción para instalar todo tipo de software de gestión para tu empresa.

No solo ahorrarás tiempo, también miles de dólares, y lo más importante, te evitará dolores de cabeza con tus empleados y con las leyes mexicanas.