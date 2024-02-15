Especialistas recomiendan que todos los cambios que se hagan en el aplicativo deben tener sustento, porque al cambiar estos datos en el aplicativo, es posible que el SAT envíe una carta invitación ...

Especialistas recomiendan que todos los cambios que se hagan en el aplicativo deben tener sustento, porque al cambiar estos datos en el aplicativo, es posible que el SAT envíe una carta invitación al contribuyente, para que haga algunas aclaraciones El 1 de febrero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el aplicativo para la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). De acuerdo con Ramiro Ávalos Martinez, socio de Impuestos Corporativos en Baker Tilly, entre los cambios que tuvo el aplicativo para la declaración del IVA se encuentran los siguientes:

1 Prellenado automático de datos

En el aplicativo, ahora se contempla el prellenado automático de los datos, considerando los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos y de gastos, identificándolos por la clave de pago en una sola exhibición (PUE) y pago en parcialidades o diferido (PPD). Esto nos lleva a tener un control en la emisión de los complementos de pago.

2 Cancelaciones, descuentos y actividades no objeto de IVA

En el aplicativo se contemplan los ingresos y gastos, considerando cancelaciones, descuentos y las actividades que no son objetos del impuesto. Esto nos lleva a corregir las inconsistencias que se tengan en los CFDI por la asignación de claves incorrectas. Esto se debe a que muchas veces hay CFDI emitidos pero no cobrados y el contribuyente les pone la clave PUE. O al revés, emite el CFDI, cobra en ese momento y el contribuyente le pone la clave de PPD. Esto habrá que tenerlo en el radar el contribuyente, para evitar posibles inconsistencias.

3 El contribuyente puede editar los datos

Existe la posibilidad de que el contribuyente edite los datos que vienen precargados en el aplicativo del IVA. Pero todos los cambios que se hagan en el aplicativo deben tener sustento, porque al cambiar estos datos en el aplicativo, es posible que el SAT envíe una carta invitación al contribuyente, para que haga algunas aclaraciones. Puedes ver el vídeo “Cambios en aplicativo para la declaración del IVA” aquí / Fecha de publicación: 7 de febrero de 2024.