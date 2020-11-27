Aunque empresarios y especialistas pedían retrasar la entrada en vigor hasta 2022, parece que la reforma al outsourcing empezará de inmediato. Esta semana se llevó a cabo el Parlamento Abierto para...

Aunque empresarios y especialistas pedían retrasar la entrada en vigor hasta 2022, parece que la reforma al outsourcing empezará de inmediato. Esta semana se llevó a cabo el Parlamento Abierto para discutir la reforma al outsourcing. De acuerdo con especialistas y empresarios, si se aplica la reforma inmediatamente, las empresas tendrán que lidiar con consecuencias graves. Actualmente, los artículos transitorios de la iniciativa dicen que entrará en vigor en enero de 2021. Si esto no cambia, las empresas se enfrentarían a la cancelación de contratos, despidos masivos y a las demandas ocasionadas por esto. Ante esta situación, desde ayer los especialistas han pedido que se cambien los transitorios para que la reforma entre en vigor en 2022. Sin embargo, las negociaciones hasta ahora parecen indicar que entrará en vigor en enero de 2021. Según reporta Reforma, fuentes cercanas al proceso dicen que la propuesta de no dar más tiempo está ganando tracción. Al parecer, la intención del gobierno federal es evitar los despidos masivos que, según ellos, se dan cada diciembre. Como ha dicho el presidente López Obrador en varias ocasiones, las empresas despiden a los empleados subcontratados en diciembre para evitarse el pago de prestaciones; después, vuelven a contratarlos.

No todos los puntos son negociables

Desde el inicio, se crearon dos categorías de temas a tratar: atendibles, donde hay margen de negociación, y no atendibles, donde no hay margen. Atendibles

Reparto de utilidades.

Artículos transitorios. Aquí se encuentra la fecha de entrada en vigor.

No discrecionalidad de la autoridad a lo que se puede subcontratar.

Padrón de empresas de subcontratación.

Facilitar el trámite ante IMSS e Infonavit.

No atendibles

Subcontratación de actividades no especializadas.

Deducibilidad de prestaciones.

Registro patronal ante el IMSS.

Responsabilidad subsidiaria y no solidaria.

Así, aunque los empresarios puedan negociar sobre el tiempo de transición, parece que el gobierno federal no va a ceder en este punto.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/avanza-prohibicion-del-outsourcing/gr/ar2078842?md5=d44ea04b847f4f5bf18d160d1c3422eb&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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