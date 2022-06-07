En el primer trimestre del año, el IEPS a gasolinas dejó 20,783 millones de pesos, lo que significó una caída de 70.7% en comparación con el año pasado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró un aumento de ingresos tributarios pese a la fuerte caída del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en 45.8% con respecto al año pasado; de los poco más de 156 mil mdp que se esperaban recibir por este gravamen, se recaudaron en el cuatrimestre menos de 88 mil. De acuerdo con Reforma, en abril pasado, el gobierno federal tuvo que erogar 542.5 millones de pesos para mantener el precio de las gasolinas y diesel. Se trata de recursos adicionales al estímulo del 100 por ciento al IEPS aplicado para mitigar el incremento internacional en esos combustibles a causa de factores como la guerra entre Rusia y Ucrania.

Caída del IEPS

En el primer trimestre del año, el IEPS a gasolinas dejó 20,783 millones de pesos, lo que significó una caída de 70.7% en comparación con el año pasado. “Con la finalidad de evitar un repunte inflacionario por el aumento internacional de los precios de los combustibles, el gobierno federal otorgó durante el trimestre estímulos fiscales al IEPS de combustibles, los cuales generaron una reducción en la recaudación en 43,462.2 millones de pesos con respecto a lo previsto en el periodo”, destacó la Hacienda en su reporte trimestral. Ricardo Cantú, investigador asociado del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo a Reforma que, además del tope al impuesto, ahora el gobierno está dando un subsidio adicional. "Una cosa es dejar de recaudar, que al final es un subsidio indirecto, pero ahora ya de facto estamos subsidiando el precio de gasolina. El Gobierno baja artificialmente los precios de las gasolinas" dijo en entrevista. Según datos del SAT, con el IEPS a gasolinas y diésel se obtuvo una recaudación de 223 mil millones de pesos el año pasado, 77 mil millones menos que en 2020. En tanto, los ingresos tributarios sumaron poco más de 1.19 billones de pesos de enero a marzo, 1.9% más que el año pasado, pero 2,721 millones de pesos menos de lo que la SHCP tenía programado. Los ingresos petroleros, con los que el Gobierno federal estima compensar la renuncia a la recaudación del IEPS a combustibles, tuvieron un aumento anual del 76.3 por ciento, en abril pasado, y del 63.8 por ciento en el acumulado de los primeros cuatro meses, de acuerdo con Reforma.