El SAT impulsó la regularización de las obligaciones fiscales de entidades federativas, municipios, organismos estatales y municipales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que desde 2020 a la fecha, el gobierno federal ha generado que las entidades federativas y municipios del país cuenten con recursos por 268 mil millones de pesos, gracias a la estrategias de saneamiento financiero y fiscal. A través de un comunicado, la autoridad fiscal detalló que de acuerdo con el resultado de la “Estrategia de atención a entidades federativas y municipios. Plan rector 2020 -2022”, de los recursos obtenidos, 238 mil millones de pesos provienen del fondo relacionado con el Impuesto Sobre la Renta, esto de enero de 2020 a agosto de 2022. En tanto, los 30 mil millones de pesos restantes fueron obtenidos por incentivos económicos derivados de la cobranza de adeudos que realizan las entidades federativas a contribuyentes que están dentro su demarcación territorial en colaboración con la Administración General de Recaudación del SAT. https://twitter.com/SATMX/status/1565710325642629121 Adicionalmente, la autoridad fiscal informó que impulsó la regularización de las obligaciones fiscales de entidades federativas, municipios, organismos estatales y municipales a través de reuniones de trabajo donde se brindó un diagnóstico integral y se establecieron planes de trabajo a corto y mediano plazo. Este planeamiento buscó la corrección fiscal sin crear presiones de gasto y el mínimo impacto presupuestario; donde por cada peso invertido, se traduzca en finanzas públicas sanas. Así, se llevaron a cabo 2 mil 312 reuniones de trabajo, regularización de adeudos por 61 mil millones de pesos y se logró que 2 mil 027 organismos estatales y municipales se regularizaran. Como reportamos, en el primer semestre de 2022, el SAT obtuvo 103 mil 656 millones de pesos a través de los programas “Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones”, “Caídas Recaudatorias” y “Cobranza Coactiva”, es decir 62.4 por ciento más a tasa anual. Cabe destacar que de los 103 mil 656 millones de pesos por estas acciones de vigilancia y cobranza contribuyeron a que en el primer semestre de este año, los ingresos tributarios alcanzaran los 2 billones 52 mil millones de pesos, un incremento anual de 2.8 por ciento.

Finalmente, el fisco señaló que en este sexenio identificó que los contribuyentes del sector gobierno federal no cumplían en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, lo cual les generó adeudos importantes. Por esta razón, se impulsó la regularización fiscal de organismos estatales y municipales para alcanzar el equilibro en sus finanzas públicas. "Resultado de este trabajo, entre 2020 y 2022 se han regularizado adeudos por 61 mil millones de pesos, que han impulsado el saneamiento de las finanzas estatales y municipales", detalló la dependencia.