De acuerdo con especialistas, las empresas deben tener una adecuada administración de los programas, para que cumplan como se debe y puedan disminuir riesgos El 22 de enero de 2024, el Servicio de ...

De acuerdo con especialistas, las empresas deben tener una adecuada administración de los programas, para que cumplan como se debe y puedan disminuir riesgos El 22 de enero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2024, en el que destaca la implementación de tecnología avanzada. Roberto Martínez Gasca, Senior Solution Consultant en Thomson Reuters, expuso los conceptos más relevantes del Plan Maestro 2024 del SAT en materia de comercio exterior. Al participar en el evento ‘Perspectivas Económicas y Fiscales en México’, organizado por Thomson Reuters, Martínez Gasca indicó que en el enfoque de fiscalización del SAT se incluyeron los sectores de logística y transporte. El especialista en gestión del comercio global, operaciones y cumplimiento normativo señaló que entre los principales conceptos y conductas objeto de fiscalización se encuentran los siguientes:

Incumplimientos en Programas IMMEX, importaciones temporales y permisos de importación.

Mal uso de beneficios por tratados y verificación de origen.

Subvaluación basada en una incorrecta valoración aduanera, clasificación arancelaria y declaraciones inconsistentes en los pedimentos.

Revisión a plataformas tecnológicas, de comercio y cobros electrónicos.

Por eso, el integrante de la empresa de servicios empresariales Thomson Reuters dijo que las empresas deben tener una adecuada administración de los programas, para que cumplan como se debe y puedan disminuir riesgos.