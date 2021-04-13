Un juez federal lo vinculó a proceso por no haber comunicado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un cambio de domicilio fiscal. La última semana estuvo llena de sube y bajas dignos de telenovela para el actor y ahora candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame. El 5 de abril se hizo viral un video en el que se escucha al candidato decir que Marcelo Ebrard, AMLO y Elba Esther Gordillo son los verdaderos dueños de su partido. Posteriormente, en el mismo video se escucha que un interlocutor de Adame le dice "Nos dan 40 millones de pesos". A lo que él responde "Esos 40 millones, nos chingamos 25". Sin embargo, el candidato ha asegurado que el video está editado, y que en ningún momento en la conversación se le oye decir que se refiere a dinero. Según ha declarado, en la conversación hablaba de un negocio de venta de cubrebocas y no de recursos relacionados a su campaña política.

No comunicó cambio de domicilio fiscal

Luego de eso, un juez federal lo vinculó a proceso por no haber comunicado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un cambio de domicilio fiscal. "Es una mamada", dijo político y actor, en su altanero tono característico. Explicó que tras consultar a un abogado penalista, éste le dijo que no se preocupara, pues no se trataba de una falta que ameritara cárcel. "Si el amparo lo pierdo lo único que va a pasar es que me van a poner una multa porque hay medidas que las puede cambiar o sea sustituir, medidas sustitutivas, y entonces me van a poner una multa de 20 mil pesos, 15 mil pesos no sé y se acabó el asunto, si lo ganó adiós se acabó el problema, no me quita el sueño, no me preocupa porque al final de cuentas no es nada grave, o sea no omití impuestos es una mamada esto es una verdadera mamada pero bueno ni modo", dijo, según reporta el diario Excélsior. Sin embargo, Adame asegura que sí actualizó la dirección fiscal en 2019. Además, mencionó que tendrá que justificar que no declara dinero porque está inactiva desde 2014. “Eso no tiene nada que ver, esto es un asunto de una dirección que ellos dicen que es falsa y que yo digo que es cierta, yo nada más para corroborar que si la empresa existe, que no declara el dinero porque la empresa está inactiva desde el 2014 o desde el 2012 presente las declaraciones en ceros de la empresa y ya nada más pero una cosa es la gimnasia y otra cosa la magnesia”. El actor sostiene que el problema se originó en un error en la verificación del SAT. "Ponen que a los 15 días de que fuimos fue un verificador del SAT a checar la dirección y que llegó a la calle y de repente era una ventana, del lado izquierdo una puerta de garage y del lado derecho una puerta como de casa y entonces que tocaron en el lado izquierdo que salió una señora ya grande y que le dijeron: ‘¿está aquí la empresa tal?, y les dijo: ‘no, aquí no esta ninguna empresa ni absolutamente nadie’, una señora ya grande, que supongo era la mamá del contador". El candidato también denuncia violaciones a sus derechos humanos, motivo por el cual su abogado lo aconsejó recurrir a un amparo. "Para sorpresa de todos el juez agarra y dice: ‘bueno pues usted es un gandalla, usted es un delincuente, usted mintió, usted esto, usted lo otro y un atropello así pero ya de derechos humanos y a usted lo vínculo por falsedad de declaraciones, mis abogados se quedaron atónitos, yo me quedé atónito". Con información de Excélsior.

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