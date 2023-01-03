Toma en cuenta estas recomendaciones para seleccionar las herramientas tecnológicas para tu negocio. Ahora que se amplió el plazo para la entrada en vigor como obligatoria de la nueva versión del C...

Toma en cuenta estas recomendaciones para seleccionar las herramientas tecnológicas para tu negocio. Ahora que se amplió el plazo para la entrada en vigor como obligatoria de la nueva versión del CFDI 4.0, las empresas tienen más tiempo para adecuar sus procesos mediante la incorporación de herramientas especializadas, como es el caso de los programas informáticos o software de factura electrónica. De acuerdo con lo que dio a conocer el SAT en un comunicado sobre el tema, la entrada en vigor del CFDI 4.0 será a partir de abril de 2023, cuando todos los contribuyentes deban emitir sus comprobantes fiscales en el nuevo esquema y con los nuevos requisitos solicitados como:

Nombre del emisor y receptor de la factura

Código Postal del domicilio fiscal del emisor y el receptor

Uso del CFDI

Régimen fiscal del emisor y el receptor

¿Cómo incluir esta información de manera correcta?, un software de facturación representa una ventaja para facilitar este procedimiento. Es por eso que en este artículo te explicamos las características que debes buscar en un programa para cumplir con los nuevos requisitos de las autoridades fiscales en México. ¡Toma nota!

Sistema intuitivo para facturar fácil y rápido

Un buen programa de facturación electrónica debe ser de uso intuitivo para emitir cualquier tipo de comprobantes fiscales de forma sencilla y rápida: facturas, notas de crédito, recibos de honorarios o arrendamiento, con todos los requisitos fiscales vigentes. Además, que permita la emisión de CFDI de retenciones de impuestos, registrar comprobantes de retenciones de dividendos o remanentes distribuibles. Busca que sea un programa configurable y automatizado, capaz de realizar el envío de los CFDI, por correo electrónico, a los clientes respectivos, en formato XML y PDF. Otra de las funcionalidades que puedes buscar en un sistema de facturación es que permita la importación segura de hojas de cálculo, con datos necesarios para emitir facturas electrónicas automáticamente.

Que incluya complementos fiscales

Los complementos fiscales que contienen información adicional, de acuerdo con el giro del negocio y tipo de transacción que hace el emisor, deben contener requisitos específicos definidos por el SAT, por eso es importante que tu sistema de facturación 4.0 los incluya. Sin embargo, también es determinante revisar que el sistema esté debidamente actualizado, con el fin de que contemple los datos establecidos por las autoridades fiscales y que incluyan los nuevos campos, con la información solicitada por el SAT. Un ejemplo de estos complementos es la Carta Porte, que debe acompañar a los CFDI de ingreso y traslado, para operaciones de transporte de bienes en el país.

Permita aceptar o rechazar la cancelación de CFDI

Con la Reforma Fiscal de 2022, se establecieron cambios para la cancelación de los CFDI, ya que ahora solo podrán cancelarse cuando la persona, a favor de quien se expidan, acepte su cancelación. Estos nuevos procedimientos deben estar incluidos en el software de facturación. El programa debe contar con las herramientas para enviar la solicitud de cancelación, “motivo” de la cancelación, seleccionando una clave determinada, o aceptar la cancelación en caso de ser receptor, consulta del estado de la factura, revisar documentos relacionados, todas estas posibilidades debe brindar un software de facturación electrónica.

Que sea seguro y ofrezca un respaldo en la nube

Contar con un respaldo de información en la nube es una ventaja porque permite tener acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar. De esta manera es más sencillo controlar la facturación, incluso la contabilidad del negocio. Sin embargo, el software debe garantizar también un acceso seguro y perfiles configurables y controlados, con el fin de tener siempre a buen resguardo la información corporativa. Conclusión Ahora ya sabes qué características debes buscar en el software de facturación que incluirá en tu empresa. Toma en cuenta nuestras recomendaciones para facilitar tus procesos y poder cumplir con las autoridades fiscales.