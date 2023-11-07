Es importante que los contribuyentes mantengan sus registros contables y documentos en orden, de manera que puedan demostrar la veracidad y legitimidad de sus operaciones, recomiendan especialistas Para tratar de combatir la simulación de operaciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede solicitar a los contribuyentes que demuestren la ‘materialidad’, entre otros requisitos. El término de ‘materialidad’ no existe en la legislación fiscal. Pero de acuerdo con la definición financiera, la materialidad es toda evidencia que pueda demostrar la existencia de una operación. Por eso, es importante que los contribuyentes mantengan sus registros contables y documentos en orden, de manera que puedan demostrar la veracidad y legitimidad de sus operaciones. De acuerdo con Carlos Orozco-Felguerés Loya, presidente del ‘Grupo ORFE, Asesores Tributarios’, no existe una guía para demostrar la ‘materialidad’ de las operaciones. Durante el 5° Congreso Compliance 2023, organizado por la empresa de servicios de información empresarial Thomson Reuters, el especialista fiscal expuso algunos ejemplos de lo que puede llegar a suceder si los contribuyentes no tienen evidencias que pueden ayudar a demostrar la ‘materialidad’. Por eso, al impartir la ponencia ‘Materialidad en las operaciones fiscales y de cumplimiento ante el SAT’, Orozco-Felguerés Loya explicó siete principios que comparte con sus clientes, para tener la trazabilidad de las operaciones y poder convencer a la autoridad de que las operaciones son reales.

Principios o recomendaciones para acreditar la materialidad

Los siete principios o recomendaciones que explicó el presidente del ‘Grupo ORFE, Asesores Tributarios’, son los siguientes:

1. Justificación

Los contribuyentes necesitan toda la información que justifique la indispensabilidad. Es decir, lo estrictamente indispensable o lo pertinente de la contratación del producto. El contribuyente puede pensar que la indispensabilidad sólo es requisito para las deducciones, pero también lo puede pedir la autoridad para acreditar la materialidad de las operaciones. Por eso, necesitan tener toda la justificación, la indispensabilidad, la necesidad o la pertinencia de por qué contrató a cada proveedor. Por ejemplo, a los proveedores se les puede contratar por insumos, materia prima, asesoría, servicios de la cadena de valor para hacer llegar el producto al usuario final, etcétera. Algo indispensable, que si no se contrata la empresa podría morir.

2. Origen

Deben tener información de cada proveedor: quién es, cuál es su portal de internet, cuántos años tiene en el mercado, etcétera. Pero también es importante el tema del origen de la contratación: cómo se contactó, cómo llegó a la empresa o cómo nació la relación de negocios.

3. Ofrecimiento

La oferta o el ofrecimiento también es importante: qué ofreció, qué productos, qué servicios, a qué precios, cómo los vende, qué se necesita del proveedor, etcétera. Esto hay que plasmarlo en diagramas de flujo de procesos, para que la autoridad lo entienda. Porque muchas veces se entrega como si fuera una tesis y el fisco no lo entiende. Entonces empezamos a hacer flujos de los procesos del negocio.

4. Negociación

Los contribuyentes también necesitan documentación para acreditar qué se negoció con el proveedor. La cantidad de documentación la decide el contribuyente, porque es quien debe acreditar la materialidad, no la autoridad. Lo anterior se debe a que el contribuyente es quien quiere hacer la deducción, y la autoridad es quien fiscaliza.

5. Formalización

Otras evidencias importantes, son los documentos formales: los contratos, las órdenes de compra, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), entre otros.

6. Supervisión

También se recomienda guardar la documentación relacionada con el tema de la supervisión: las bitácoras de servicio, hojas de supervisión de trabajo realizado, de acuerdo con los contratos, por fecha, por hora, por nombre, por proyecto, etcétera.

7. Resultados

Si no hay resultados ‘cacareados’ no hay materialidad. Ningún empresario exitoso paga por algo que no obtiene o recibe. Por eso, es importante decirle a la autoridad lo que se obtuvo con la contratación. Además, qué valor agregado generó, qué rentabilidad o qué potencialidad de obtener ganancias. Nadie realiza operaciones para perder dinero. Los empresarios pueden llegar a perder, pero ninguno hace negocios para perder. Orozco-Felguerés Loya dijo que en caso de que el negocio esté en los impuestos, entonces no se trata de un empresario, se trata de un evasor fiscal. El especialista fiscal indicó que después de que se tenga el entregable con todo esto, vamos con el notario y le pedimos una copia certificada, por si la autoridad no acepta la materialidad, me revisa y también quiere la ‘fecha cierta’. El presidente del ‘Grupo ORFE, Asesores Tributarios’ también advirtió que hay una multa de 55 por ciento del monto total de cada factura que no pase la materialidad, más recargos.

¿Qué es el compliance?

En el evento, Juan Manuel Jiménez Illescas, exmagistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dijo que cuando se explica qué es el compliance, generalmente sólo se dice que es el cumplimiento normativo. Pero el exmagistrado aclaró que el compliance es algo más complejo. Explicó que es el diseño de protocolos de actuación, para que las empresas conozcan cuáles son las normas y las obligaciones que deben cumplir, y que tienen que ver con su actividad económica. Además, Jiménez Illescas señaló que con el compliance, las empresas pueden hacer un marco de control y mapeo de riesgos, para cumplir con las normas y sus obligaciones en todos los órdenes: laboral, tributario, civil, de seguridad social, entre otros.

5° Congreso Compliance 2023

Thomson Reuters considera que el compliance es esencial para que las empresas operen de manera legal, ética y responsable. Además de evitar sanciones y multas por parte de las autoridades, indicó que el cumplimiento normativo contribuye a mejorar la reputación de la empresa, mitiga los riesgos y fortalece la confianza con los clientes y otras partes interesadas en hacer negocios. En el 5° Congreso Compliance 2023 se abordaron temas fiscales, contables, laborales, de seguridad social, de comercio exterior, de prevención de lavado de dinero, entre otros.