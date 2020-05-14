Se estima que existen cerca de 1.2 millones de tiendas de abarrotes en el país, mismos que están en riesgo debido a la contingencia. Derivado de la coyuntura actual creada por el COVID-19, empresas líderes de la industria de consumo se unieron para lanzar la iniciativa “Mi Tienda Segura” que tiene como objetivo promover los pequeños comercios locales y mantener las tiendas abiertas durante la contingencia. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, informó que esta iniciativa se implementará durante mayo y junio con la finalidad de crear una cadena informativa entre toda la población del país. Señaló que algunas tienditas tuvieron que cerrar por falta de ingresos y miedo al contagio, además se estima que hasta 3 millones de personas dependen de 1.2 millones de tiendas de abarrotes que existen dentro del país. “Adicionalmente, los vendedores recibirán información semanalmente sobre cómo cambiar la distribución de la tienda, limitar las interacciones con clientes y proveedores, establecer protocolos de limpieza e higiene, y adoptar hábitos de cuidado personal. La salud de todos es lo más importante”, expresó José Manuel López Campos. Concluyó que de manera coordinada los aliados implementarán una campaña de comunicación digital y acciones en punto de venta, así como la instalación de 50 mil mamparas de protección elaboradas de acrílico transparente con la finalidad de que los tenderos cumplan con las medidas de salubridad para evitar el contagio por COVID-19. https://twitter.com/Concanaco/status/1259979113462464512 Este proyecto está conformado por las entidades siguientes: Coca-Cola, Kellogg, Mars, Mondelēz México y PepsiCo Alimentos México, las cuales junto con la Concanaco y la Coparmex han colaborado para escuchar las necesidades de los pequeños comerciantes, con la finalidad de guiarlos durante la contingencia y evitar el cierre permanente del 30% de las tiendas que están en riesgo. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/te-gustaria-ser-uno-de-los-nuevos-conciliadores-laborales-este-es-el-perfil-que-buscan/ https://www.youtube.com/watch?v=MnWxV1vJoIg&feature=youtu.be TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/el-sat-y-las-aseguradoras-entraran-en-litigio-por-el-iva-de-pago-de-siniestros/ Con información de Concanaco Servytur.

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