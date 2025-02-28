Durante febrero de 2025, los patrones deben presentar su declaración anual de la prima de riesgo ante el IMSS. Este trámite es clave para ajustar las cuotas patronales según la siniestralidad regis...

Durante febrero de 2025, los patrones deben presentar su declaración anual de la prima de riesgo ante el IMSS. Este trámite es clave para ajustar las cuotas patronales según la siniestralidad registrada. Febrero es un mes clave para los patrones, ya que deben presentar la declaración anual de la prima de riesgo ante el IMSS. Este trámite, obligatorio para todas las empresas con más de 10 trabajadores, permite ajustar la tasa que determina el monto de las cuotas obrero-patronales según los accidentes o enfermedades laborales registrados en el último año. Para 2025, el plazo límite es el 28 de febrero, y la prima que se determine tendrá vigencia del 1° de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.

¿Quiénes pueden pagar la prima media?

Existe una excepción para los patrones con menos de 10 empleados, quienes pueden optar por cubrir la prima media en lugar de calcular una personalizada. Esto puede ser una ventaja si la siniestralidad en la empresa ha sido alta, ya que evita un aumento en las cuotas.

¿Cuándo conviene presentar la declaración?

Si la prima calculada para el año es inferior a la prima media, la recomendación es preparar y presentar la declaración, incluso si hubo accidentes laborales. De esta manera, el patrón puede asegurarse de mantener su tasa por debajo del promedio y reducir costos. Conociendo estas reglas y preparando la información con tiempo, los patrones pueden optimizar su carga fiscal y evitar sorpresas en sus contribuciones al IMSS.