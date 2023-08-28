El procurador fiscal señaló que se trata de asuntos en los que diversos jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia El 22 de agosto de 2023, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Félix Arturo Medina Padilla, participó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario dijo que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), integraron 17 asuntos de grandes contribuyentes que globalmente adeudan "al pueblo de México" más de 55 mil millones de pesos (mdp). Pero Medina Padilla señaló que se trata de asuntos en los que diversos jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia. El funcionario explicó que en 14 de estos casos no se ha permitido realizar las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de estos recursos.

El actuar de los jueces o magistrados evita el avance de los casos

Al respecto, hizo notar que de los 17 asuntos judicializados de grandes contribuyentes, en 82 por ciento de éstos, el Poder Judicial de la Federación ha impedido que se llegue a la puerta de acceso del proceso. El procurador destacó que existen tres casos donde el actuar de los jueces o magistrados ha evitado el avance de los juicios o procesos penales por un total de 80 mil mdp, lo que ha afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura. En su intervención, apuntó que una empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio al pueblo por casi 300 mdp. Por tales hechos, resaltó, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la FGR, ha buscado llevar a juicio a los responsables.

Resoluciones contrarias a la ley

Sin embargo, acotó, dicho fin se ha visto obstaculizado por el juez de control en Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley. Precisó que este juez ha emitido fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, porque ha sostenido que no está facultada para defender los recursos del pueblo, por lo que ha desconocido la calidad de víctima de la dependencia y ofendido el proceso penal, resolviendo incluso en contra de los criterios de la SCJN. Precisó que, hasta el momento, los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, lo que no lo exime de su responsabilidad. Por ello, aseveró que se presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue este ilegal proceder e incluso una denuncia porque estas conductas podrían constituir delitos en contra de la administración de justicia. Asimismo, dio a conocer que una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada en 2010, 2011 y 2013, encontrándose que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil mdp y, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos.

Una empresa solicita frecuentemente que atraiga los casos la SCJN

Al subrayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un papel fundamental en estas estrategias, Medina Padilla puntualizó que dicha empresa solicita frecuentemente que la SCJN atraiga los casos con el propósito de suspender el curso de los juicios y retrasar su resolución, por lo que desde hace 13 años se han retrasado los litigios y no ha sido posible recuperar el dinero. En particular, dijo, en los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales ha sido omiso en resolver los casos sin causa justificada. Luego de afirmar que retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta contra la Carta Magna y contra los recursos de todos los mexicanos, el procurador fiscal afirmó que ante esta actuación, el gobierno federal presentará una queja contra el ministro.