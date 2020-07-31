Este crédito, a diferencia de otros que también ofrece el Infonavit, no puede usarse para comprar una vivienda sino para construirla. Te decimos los requisitos con los que tienes que cumplir. El In...

Este crédito, a diferencia de otros que también ofrece el Infonavit, no puede usarse para comprar una vivienda sino para construirla. Te decimos los requisitos con los que tienes que cumplir. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit) ofrece varios tipos de crédito destinados a la adquisición, construcción y ampliación de la vivienda. En este hablaremos de los créditos destinados a la construcción de la vivienda, cómo se pueden conseguir y cuáles son los requisitos. Antes de solicitar el crédito en alguna oficina del Infonavit, debes asegurarte de que tienes los suficientes puntos acumulados y conocer cuánto te pueden prestar según tu capacidad de pago. Esta información podrás conocerla al ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit, con tu correo electrónico y contraseña. Posteriormente, asegúrate de reunir los siguientes documentos y requisitos.

Documentos necesarios

Requisitos

Se debe comprobar que el terreno esté a nombre de quien solicita el crédito, o de su cónyuge. Además, el terreno debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con escrituras públicas registradas en el Registro Público de la Propiedad a nombre del solicitante o su cónyuge, en caso de haber sociedad conyugal.

Si el terreno está a nombre de un tercero: Usa una parte de tus ahorros para poner el terreno a tu nombre, inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad, o bien, subdividir predios. Solicita a un notario el presupuesto para hacer este trámite y preséntalo al momento de inscribir tu crédito.

Contar con los servicios de agua, luz y drenaje conectados y operando o, en su defecto, a pie del predio.

Estar al corriente de pagos de servicios y de impuesto predial.

Ubicarse en una zona libre de riesgo, urbanizada de acuerdo a la reglamentación local y que cuente con infraestructura.

Tener uso de suelo exclusivo habitacional.

Asimismo, la vivienda debe construirse en menos de seis meses y los recursos se entregarán conforme al avance de la obra.

¿Cuánto presta el Infonavit para construir vivienda?

En este caso, el Infonavit presta hasta un máximo de 1 millón 846 mil 165.25 pesos. El monto dependerá de tu capacidad de pago, y la tasa de interés anual es de 12%. Sin embargo, puedes solicitarlo sin importar tu salario. Los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 3% del monto de crédito, pero si ganas mensualmente hasta 7 mil 395.23 pesos, no se cobran. Tu descuento mensual se establece de acuerdo a tu salario y tienes la opción de solicitarlo en conjunto con tu cónyuge para tener un mayor monto; sin embargo, tu cónyuge también debe cotizar en el Infonavit. Algo importante a considerar son los gastos adicionales que no cubrirá el crédito como:

Elaboración del proyecto ejecutivo (planos, cálculos, etc.).

Licencia de construcción.

Avalúo y dictamen técnico.

1.5% del monto total del presupuesto por concepto de supervisión, el cual será cubierto en 5 pagos durante el proceso de obra. Cada pago se depositará al supervisor, previo a cada una de las 5 visitas de la verificación. La gerencia técnica de la delegación del Infonavit te asignará el verificador de obra.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.