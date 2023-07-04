Aunque hubo un descenso en los ingresos presupuestarios, fue compensado parcialmente por el buen desempeño de la recaudación tributaria El 30 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (...

Aunque hubo un descenso en los ingresos presupuestarios, fue compensado parcialmente por el buen desempeño de la recaudación tributaria El 30 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el informe de las Finanzas públicas y la deuda pública a mayo de 2023. La dependencia informó que entre enero y mayo, los ingresos presupuestarios del sector público registraron una disminución de 0.4% real anual. Esto se debe principalmente a la caída de los ingresos petroleros, que se relaciona con la apreciación del tipo de cambio más que con la disminución del precio internacional del petróleo, en comparación con lo observado en los primeros cinco meses del año anterior.

Ingresos tributarios

Pero la SHCP señaló que el descenso en los ingresos presupuestarios fue compensado parcialmente por el buen desempeño de la recaudación tributaria, la cual creció 3.0% en términos reales durante el mismo periodo, en comparación con el año anterior. Como parte de su informe de Finanzas públicas y la deuda pública a mayo de 2023, la dependencia compartió los siguientes datos:

En línea con el aumento de los salarios, la creación de empleos y el buen desempeño de las ganancias de las empresas, la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) se incrementó en 3.1% real anual en enero-mayo, superando las expectativas en 46 mil 354 millones de pesos. Por su parte, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó en este periodo debido al aumento en las compensaciones y devoluciones de este impuesto.

En cuanto a la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) total, se registró un incremento de 58.0% real anual en el acumulado enero-mayo. Esta alza se debe a la reducción de los estímulos al precio de los combustibles, principalmente. Es importante resaltar que el componente distinto de gasolinas y diesel aumentó en 5.0% real anual.

Por su parte, los ingresos no tributarios acumulados entre enero y mayo se incrementaron en 24.8% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño se vio favorecido por aumentos de 34.2 y 58.0% real anual, respectivamente, en los rubros de productos y aprovechamientos, respectivamente.

Puedes ver la información que publicó la SHCP sobre el las finanzas públicas y la deuda pública a mayo de 2023 aquí / Fecha de publicación: 30 de junio de 2023.