De acuerdo con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, algunas donatarias autorizadas gastan hasta el 50% de sus ingresos en gastos administrativos de sólo 3 personas. Los esquemas de operación de algunas empresas donatarias son muy parecidos a los de las factureras, manifestó la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, en la mañanera de ayer. Buenrostro explicó que la dependencia a su cargo ha detectado donatarias autorizadas hasta con el 50% en gastos administrativos entre tres personas: el director, el administrador y un jurídico. Cuando por ley estos sólo pueden gastar el 5% de los donativos respecto a estos gastos. Las donatarias autorizadas son asociaciones que no tienen fines de lucro y persiguen objetivos altruistas. Una vez recibida la autorización del SAT, pueden recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie.

Las donatarias contratan a factureras

La titular del SAT señaló que a su vez estas asociaciones manejan esquemas parecidos al que emplean las factureras y las empresas de lavado de dinero con el alto flujo de efectivo. “Si uno revisa los gastos de las donatarias, muchas de las empresas a las que contratan para dar servicios aparentemente para una buena labor son empresas factureras, tienen muchísimas empresas factureras”, reportó Buenrostro. Además, el SAT ha descubierto que algunas donatarias presentan facturas que no están en la fundación o hacen donativos de bienes y activos de los que no pueden acreditar la propiedad. Raquel Buenrostro aseguró que “dicen: yo voy a donar esto y que vale 100 millones de pesos. Cuando va a revisar nunca hubo un gasto ni un acreditamiento ni nada que demostrara que eso es un bien nuevo adquirido y que se está donando”.

Sanciones a las donatarias irregulares

Buenrostro recordó que antes no había nada, en materia fiscal, que permitiera tener un control de las donatarias. Sin embargo, en la Miscelánea para el 2021 el SAT propuso modificaciones al Código Fiscal, donde se busca sancionar los abusos quitándoles la autorización para funcionar. Durante la pandemia por el Covid-19 la dependencia a su cargo también detectó irregularidades en fundaciones para esta causa, por lo que anunció que harán auditorías a estas empresas que reciben donativos y se sancionará a quienes destinen recursos a fines lucrativos. “El tema es que va a empezar a haber sanciones para las donatarias que están recibiendo dinero, tenemos que ser más transparentes. Si se dona para el COVID-19, que sea para esa causa, y que el destino sea bien aplicado, se va a hacer una auditoría y si el recurso no fue para un fin sin lucro se va a retirar la autorización”.

Vigilancia extrema a donatarias autorizadas

De acuerdo con el Reporte de Donatarias Autorizadas 2019, las donatarias recibieron 200 mil 259 millones de pesos el año pasado. Sin embargo, solo el 10% de esta cifra, 20 mil millones de pesos, están vinculados con el objeto social por el que obtuvieron autorización Los ingresos no relacionados con su objeto social sumaron 132 mil millones de pesos; es decir, 66% del total. La Miscelánea Fiscal 2021 aprobada recientemente en el Congreso incluye una reforma al artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que menciona lo siguiente: “cuando las donatarias obtengan más del 50% de sus ingresos en actividades no relacionadas con su objeto social perderán su autorización”. Actualmente, la Ley del ISR dice que estas organizaciones solamente pueden recibir 10% de sus ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social. Sin embargo, la ley no dice que pueden perder su autorización si sobrepasan este monto. Con este cambio en la legislación, existe la posibilidad de que desaparezca la quinta parte de las 9 mil 38 donatarias autorizadas, de acuerdo con un estudio del Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Cemefi) . TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/sat-filtro-a-proceso-informacion-de-donantes-de-mexicanos-contra-la-corrupcion-maria-amparo-casar/ Con información del SAT.

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