Según el reporte de Integralia, hay una alta probabilidad de que esté en riesgo la economía mexicana por la designación de Raquel Buenrostro al frent del SAT. La empresa de consultoría privada Integralia publicó un análisis titulado Diez riesgos políticos 2020 en el que contempla varios escenarios que considera dañinos para el país en materia política, económica y social, y los ordena de mayor a menor probabilidad. Uno de los temas tocados por Integralia es la llegada de Raquel Buenrostro al frente del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien ocupó anteriormente el cargo de oficial mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), y siguió muy de cerca la agenda de AMLO. El reporte menciona que "es previsible que Raquel dé un fuerte respaldo a prácticas de fiscalización más agresivas, dados sus antecedentes y su cercanía al presidente de la República", pues seguía con estricto apego la política de austeridad de este gobierno. Hay que recordar que el año pasado estuvo llenos de cambios en materia fiscal. Recordemos que se aprobaron cambios regulatorios y legislativos, que se traducirán este año en una fiscalización mas fuerte para los contribuyentes, lo que implicará un mayor gasto para que las empresas puedan cumplir con las nuevas regulaciones. Integralia explica que "Estas medidas se explican por crecientes presiones por parte del gobierno para cumplir con sus objetivos presupuestales". Dentro de los cambios que fueron aprobados destacamos los siguientes:

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