Más del 30% de las devoluciones del SAT son rechazadas. Conoce las causas más comunes, cómo solucionarlas y cómo aumentar tus posibilidades de éxito con asesoría experta Presentar tu declaración an...

Más del 30% de las devoluciones del SAT son rechazadas. Conoce las causas más comunes, cómo solucionarlas y cómo aumentar tus posibilidades de éxito con asesoría experta Presentar tu declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la esperanza de recibir un reembolso, y encontrarte con un rechazo, puede ser una experiencia frustrante. Aunque es una situación común, muchos contribuyentes mexicanos desconocen que aún es posible recuperar su dinero si se sigue el procedimiento adecuado. De acuerdo con TaxDown, una plataforma especializada en asesoría fiscal con inteligencia artificial, más del 30% de las solicitudes de devolución son rechazadas inicialmente. Sin embargo, esto no significa que el proceso haya terminado. De hecho, en la mayoría de los casos, los errores que causan el rechazo pueden corregirse fácilmente.

¿Por qué el SAT rechaza una devolución?

Existen diversas razones por las que el SAT puede rechazar una solicitud de devolución. A continuación, se enumeran las más comunes:

Motivo Descripción Errores en datos personales Números de cuenta mal escritos o datos incompletos pueden bloquear la devolución automáticamente. Inconsistencias en facturas CFDI mal emitidos o incorrectos detienen el proceso. Duplicidad de deducciones Declarar el mismo gasto varias veces es penalizado por el SAT. Omisión de ingresos No incluir todos los ingresos (salarios, arrendamientos, intereses) es un error común. Deducciones inválidas Si las facturas no cumplen los requisitos legales o los pagos no se hicieron por medios válidos. Documentación insuficiente Falta de comprobantes para respaldar deducciones o ingresos. CLABE bancaria incorrecta Una cuenta mal registrada impide que el SAT deposite el dinero.

¿Qué hacer si tu devolución fue rechazada?

Óscar Sosa, Country Manager de TaxDown México, enfatiza que “el rechazo del SAT no debe verse como una derrota, sino como una oportunidad para corregir y recuperar lo que te pertenece”.

Identifica la causa: Lee cuidadosamente la notificación del SAT. Si es confusa, consulta a un experto fiscal. Corrige el error: Reúne la documentación necesaria y ajusta la declaración o presenta una aclaración. Evita repetir errores: Sé preciso. Un segundo rechazo puede demorar aún más el proceso.

Consejos para evitar el rechazo de tu devolución

Mantén un orden riguroso de tus documentos fiscales durante todo el año.

durante todo el año. Verifica cuidadosamente todos los datos personales, bancarios y fiscales antes de enviar la declaración.

cuidadosamente todos los datos personales, bancarios y fiscales antes de enviar la declaración. Utiliza plataformas especializadas para reducir errores y facilitar el proceso.

El rechazo de una devolución no debe desmotivarte. Con la orientación adecuada y el uso de herramientas tecnológicas confiables, puedes reclamar lo que legítimamente te corresponde. Lo más importante es actuar con precisión, orden y conocimiento.