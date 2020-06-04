Por fin hay terna de candidatos para dirigir la Prodecon, luego de más de un año sin tener un procurador al frente. Ayer reportamos que Ricardo Rodríguez Vargas, quien fue director del Instituto pa...

Por fin hay terna de candidatos para dirigir la Prodecon, luego de más de un año sin tener un procurador al frente. Ayer reportamos que Ricardo Rodríguez Vargas, quien fue director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR) está dentro de la terna de candidatos de quienes podrían dirigir la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Este organismo público está sin procurador desde el 30 de abril del año pasado, cuando terminó el periodo de Diana Bernal Ladrón de Guevara. Sin embargo, al publicar aquella nota no sabíamos quiénes serían los otros dos candidatos. Ahora ya conocemos la terna completa. Los otros dos candidatos para liderar la Prodecon son:

Martha Patricia Jiménez Oropeza

Carlos Alberto Puga Bolio

Tal como establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Prodecon, el procurador será elegido de la terna propuesta por el presidente y durará en el puesto un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser elegido para un segundo periodo.

Martha Patricia Jiménez Oropeza

Martha Patricia Jiménez Oropeza tiene una maestría en Auditoría por la Universidad Autónoma de México con sede en Tabasco. Actualmente es coordinadora administrativa de la dirección general del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También fue directora general adjunta de administración y finanzas para Banca de Desarrollo Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior. Además fue senadora de Tabasco con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Carlos Alberto Puga Bolio

Carlos Alberto Puga Bolio se licenció en derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es director de área del corredor interocéanico Istmo de Tehuantepec para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fue director jurídico de normatividad para el desarrollo de las zonas económicas especiales.

Ricardo Rodríguez Vargas

Ricardo Rodríguez Vargas es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en la misma disciplina por el Instituto Tecnológico de México. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública como director de mejora presupuestaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo que ocupó desde 2013. También fue director de planeación, programación, control y seguimiento para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, cargo que ocupó entre 2012 y 2013. Fue investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión de 2009 a 2012. De 2000 a 2009 trabajó para el Inegi como subdirector de análisis económico de series de tiempo. Su último cargo fue como director del IDPR.

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