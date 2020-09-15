Dentro de las propuestas del Paquete Económico se encuentra regir el buzón tributario conforme a la zona haria centro de México. La semana pasada, el ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo entrega del Paquete Económico, que entre otros documentos contiene la Miscelánea Fiscal para 2021, que contempla cambios para las Leyes de ISR, IVA, y el Código Fiscal de la Federación. Esto es por el momento sólo una iniciativa, por lo que tiene que ser votada y aprobada por los legisladores. Uno de los cambios propuestos para este último por el ejecutivo federal está relacionado con el horario del buzón tributario. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 13 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Dicho párrafo diría lo siguiente: “El buzón tributario se regirá conforme al horario de la Zona Centro de México, de conformidad con la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos”. De acuerdo con el ejecutivo federal, el objetivo del cambio es otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, precisando que el horario de la zona centro de México es el que rige la operación del buzón tributario.

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