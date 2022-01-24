El SAT deberá devolver, en los próximos cuatro meses, los recursos por 339 millones de pesos y no los más de mil millones de pesos que exigían los hijos de Carmela Azcárraga Milmo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que le serán devueltos 339 millones de pesos a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa. En abril de 2021 la Suprema Corte de Justicia ordenó que la cifra por devolución de impuestos a Carmela Azcárraga sería de mil 25 millones de pesos, por actualizaciones e intereses, sin embargo, la cifra fue ajustada. Durante una sesión pública, los magistrados que integran la Sala del TFJA desecharon dos escritos que la defensa de Azcárraga Milmo presentó el 3 y 10 de enero pasado, donde calculaban intereses y señalaban como monto final a cobrar la cantidad de mil 25 millones 680 mil 576 pesos con 84 centavos. De acuerdo con Reforma, la decisión de la TSJA podría provocar un nuevo amparo directo de los afectados, quienes reclamaban mil 25 millones de pesos, al aplicar los factores de actualización previstos por el Código Fiscal de la Federación (CFF) cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene que regresar impuestos indebidamente pagados. Juan Manuel Jiménez Illescas, magistrado ponente del caso, dijo que no es dable atender dichos escritos ya que la resolución que toma hoy el TFJA fue en estricto acatamiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Dichas manifestaciones son inatendibles por esta juzgadora en la presente sentencia, porque este fallo se dicta en estricto acatamiento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corteen ejecutoria de 14 de abril de 2021″, indicó el magistrado. Además, explicó que el fallo es inapelable por lo que se establece como “cosa juzgada con fuerza de ley” lo que obligan al TFJA a abstenerse de revisar lo ya decidido por la Suprema Corte y acatar al pie de la letra el fallo. El SAT deberá devolver en los próximos cuatro meses, los recursos por 339 millones de pesos y no los más de mil millones de pesos que exigían los hijos de Carmela Azcárraga Milmo. En 2007, Carmela Azcárraga, solicitó al SAT, la devolución de impuestos por la cantidad de 338 millones 962 mil 920 pesos, 14 años después, se estableció que antes de que termine mayo próximo se le devolverá el dinero, aunque sin los intereses que reclama.

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