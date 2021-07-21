Quienes tengan dudas sobre el REPSE deben acudir a la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), anunció a...

Quienes tengan dudas sobre el REPSE deben acudir a la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), anunció ayer que vigilarán de cerca la evolución de la subcontratación en nuevos esquemas. Durante su participación en el seminario virtual “Combate a la defraudación fiscal”, Romero Aranda dijo que cualquier esquema que tenga como objetivo omitir el pago de contribuciones puede ser catalogado como defraudación fiscal. Por esto, pidió a empresarios que no se dejen engañar por asesores que ofrezcan nuevos esquemas:

Conforme al Código Fiscal podemos reclasificar la operación y darle el nombre como es y decir que es un esquema de defraudación fiscal. No se dejen engañar, no hay hilos negros. La subcontratación ya no existe, aunque le llamen como un tema de pensiones o agrupaciones patronales, son esquemas de defraudación y vamos a perseguirlos.

El funcionario recordó que antes de la reforma había cerca de 20 mil empresas de outsourcing. De estas, solamente 100 estaban registradas en el IMSS, y 40 de ellas pagaban impuestos. Para Romero, esto es prueba de que existía una complicidad que entre autoridades fiscales, de seguridad social y las empresas.

Cuidado con los asesores

El subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta, Gerardo del Rey López, también recordó a los contribuyentes que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la autoridad que puede asesorar de mejor manera a las empresas que busquen registrarse para ofrecer servicios especializados. Así, quienes tengan dudas sobre el REPSE deben acudir a la Unidad de Trabajo Digno de la STPS. El funcionario dijo que se han encontrado varios casos de empresas que buscan asesorías externas para resolver el problema del registro. Sin embargo, al tratarse de una nueva situación, lo mejor es ir directamente con la autoridad. En las últimas semanas se han reportado varios problemas en la inscripción al REPSE. Por ejemplo, que la plataforma automáticamente rechaza a las empresas de reciente creación. Ante este problema, es común que algunos contribuyentes busquen ayuda con asesores privados. En este sentido, Romero Aranda dijo que seguir el consejo del abogado o contador de la empresa sin hacer caso a la autoridad podría llevar a problemas de interpretación. Con información de El Economista y El Universal https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Procuraduria-Fiscal-pone-la-mira-en-nuevos-esquemas-de-evasion-ante-prohibicion-de-outsourcing-20210720-0068.html https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ni-abogados-ni-asesores-deben-orientar-para-registro-de-outsourcing-pff

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