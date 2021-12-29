En los primeros 11 meses de 2021 se acumularon más de 346 mil millones de pesos en aportaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al mes de noviembre de 2021 la recaudación acumulada de cuotas obrero-patronales es de 348,724 millones de pesos, cifra máxima histórica desde que se tiene registro. El instituto comunicó que con esta cifra se alcanza un superávit superior a los 7,500 millones de pesos, obteniendo ingresos superiores en 28,245 millones de pesos más que lo registrado en el mismo periodo de 2020 (320,479 mdp), lo que representa un crecimiento de 8.8% nominal y 3.1% real. Zoé Robledo Aburto, director de la institución, explicó en el informe que el incremento de los ingresos es resultado directo de las estrategias y mejoras en los actos de autoridad, así como a la evolución favorable de los indicadores de empleo y salario registrados en el IMSS. Cabe mencionar que 93 de cada 100 pesos de los ingresos del IMSS provienen del cobro de las cuotas y se utilizan para cubrir las prestaciones asociadas a la seguridad social de los derechohabientes, por lo cual, la recaudación de cuotas obrero-patronales es vital para el funcionamiento del instituto. Datos indican que de 2018 a 2021, el porcentaje de recaudación anual de cuotas obrero-patronales como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 1.38% a 1.54%, un incremento de 0.16 p.p.

Mejor fiscalización

El incremento en la recaudación observada en 2021 fue impulsada por mejoras en los procesos de seguimiento a los actos de fiscalización, la notificación consolidada de créditos, que consiste en que todos los créditos fiscales asociados a un mismo registro patronal son notificados en un solo acto de autoridad, permitiendo incrementar la recaudación y la productividad en un 142%, comparado con 2020 y en 69%, respecto de 2019. Además, el IMSS explicó que otros elementos que abonan al incremento en la recaudación son: la política de ampliación de la base de asegurados y la reforma a la subcontratación de personal o outsourcing. Con lo anterior, la evolución favorable del empleo durante los últimos meses, producto de la formalización y presencia fiscal, tuvo como resultado alcanzar un nuevo máximo histórico en el nivel de puestos de trabajo registrados en el IMSS (20.9 millones de trabajadores), lo cual generó ingresos por 5.1 mil millones de pesos. El IMSS estima cerrar el año con una recaudación acumulada por cuotas-obrero patronales de $381.5 mil millones de pesos, 31.7 mil millones de pesos más que lo registrado en 2020. Lo que llevaría a alcanzar un superávit de 9 mil millones de pesos.