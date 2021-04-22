Se trata de un trámite que permite solicitar la autorización para deducir erogaciones en efectivo en zonas rurales o sin servicios financieros. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) esta...

Se trata de un trámite que permite solicitar la autorización para deducir erogaciones en efectivo en zonas rurales o sin servicios financieros. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las deducciones autorizadas, entre otros requisitos, deben estar amparadas con un comprobante fiscal y los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos deben efectuarse mediante los siguientes medios:

Transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones del sistema financiero.

Cheque nominativo de la cuenta del contribuyente.

Tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, las autoridades fiscales pueden liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios mencionados, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros. [Ley del ISR 27, fracción III, tercer párrafo, y 147, fracción IV, tercer párrafo].

Solicitud de autorización para deducir erogaciones en efectivo

Para que los contribuyentes se liberen de la obligación de pagar erogaciones con medios electrónicos o cheque nominativo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció que los contribuyentes deben solicitar la autorización para deducir erogaciones en efectivo en zonas rurales o sin servicios financieros. [Regla 3.15.14. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021].

¿Quiénes presentan la solicitud?

Los contribuyentes que pueden presentar la solicitud son las personas morales y personas físicas que tributen en el régimen de actividades empresariales y profesionales.

Ficha de trámite para presentar la solicitud

Dichos contribuyentes deben hacer el trámite mencionado en los términos señalados en la ficha de trámite 69/ISR “Solicitud de autorización para la liberación de la obligación de pagar erogaciones con transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF para 2021. La autoridad fiscal también estableció que quedarán relevadas de solicitar la autorización indicada en el párrafo anterior, las personas físicas o morales que realicen erogaciones en lugares incluidos en el Listado de poblaciones o zonas rurales, sin servicios financieros, que se encuentra disponible en el portal del SAT. Esto, siempre que presenten un aviso en términos de la ficha de trámite 126/ISR “Aviso para la liberación de la obligación de pagar erogaciones con transferencias electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico”, contenida en el Anexo 1-A. [Regla 3.13.22. de la RMF para 2021].

¿Cuándo se solicita la autorización para deducir erogaciones en efectivo?

La solicitud de autorización para deducir erogaciones en efectivo en zonas rurales o sin servicios financieros se presenta cuando el contribuyente lo requiera.

¿Cómo se presenta la solicitud en línea?

De acuerdo con el portal del SAT, los contribuyentes deben seguir los siguientes pasos para presentar la solicitud en línea:

Da clic en el botón INICIAR. Captura tu RFC, Contraseña, Captcha o selecciona e.firma. Da clic en el botón Enviar. Acepta los términos y condiciones de uso del sistema, en caso de realizar el trámite por primera vez. Da clic en la opción Autorizaciones. Despliega el catálogo de Modalidades. Selecciona Autorización para la liberación de la obligación de pagar erogaciones. Da clic en el botón Siguiente. Verifica que tus datos sean correctos. Captura el RFC de la persona autorizada para oír y recibir notificaciones y número telefónico a 10 dígitos, donde sea fácilmente localizable la persona (en su caso). Registra los datos de las personas involucradas; en caso de que requieras agregarlas, deberás seleccionar el tipo de persona: persona física, persona moral o residente en el extranjero, capturar el RFC o número de identificación fiscal. Captura la información que el formato electrónico solicita. Adjunta la documentación e información relacionada con tu trámite. Verifica que la información proporcionada y demás datos sean correctos. Firma la solicitud con tu e.firma.

Puedes ver la información sobre la autorización para deducir erogaciones en efectivo en zonas rurales o sin servicios financieros aquí.

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