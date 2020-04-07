Las fintech deben proporcionar la información relativa a la designación de su oficial de cumplimiento y, en su caso, de la integración del comité de comunicación y control, a partir del 1 de junio ...

Las fintech deben proporcionar la información relativa a la designación de su oficial de cumplimiento y, en su caso, de la integración del comité de comunicación y control, a partir del 1 de junio del 2020. Las instituciones de tecnología financiera (fintech) están obligadas a presentar a la Secretaría de Hacienda los reportes sobre operaciones que sean consideradas como relevantes, internas preocupantes e inusuales. [Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 58]. Además, las fintech deben informar sobre la designación de su oficial de cumplimiento y su revocación, y sobre la integración inicial de su comité de comunicación y control. Así como de la adición o sustitución de sus integrantes. Por eso, el 24 de marzo, la Secretaría de Hacienda expidió los formatos oficiales para que las fintech informen lo siguiente:

Operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.

Designación del oficial de cumplimiento.

Integración del Comité de Comunicación y Control.

Las fintech deben proporcionar la información relativa a la designación de su oficial de cumplimiento y, en su caso, de la integración del comité de comunicación y control, a partir del 1 de junio del 2020. Las fintech también deben empezar a remitir los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes a partir del 1 de julio. Mientras que los reportes de operaciones relevantes, correspondientes al primer y segundo trimestre del 2020, deben remitirlos dentro de los primeros 10 días hábiles de julio. Puedes revisar a detalle el documento que publicó la Secretaría de Hacienda aquí / Fecha de publicación: 24 de marzo de 2020.

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