Visor de Deducciones Personales 2025: herramienta SAT para revisar y validar deducciones antes de declarar. Evita perder miles de pesos Existe una herramienta en línea del SAT que la mayoría de contribuyentes desconoce. El Visor de Deducciones Personales es una plataforma donde el SAT muestra exactamente qué deducciones van a precargarse en tu declaración anual 2025. No es un trámite obligatorio usarla. Pero revisarla antes de abril de 2026 podría ahorrarte miles de pesos en deducciones perdidas. El problema es que muchas personas esperan hasta la declaración final para descubrir que sus gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios no aparecen. En ese momento es demasiado tarde corregir. El visor existe precisamente para evitar esa sorpresa.

¿Qué es exactamente este visor?

El Visor de Deducciones Personales es un portal donde el SAT centraliza todos los comprobantes fiscales (CFDI) que han sido emitidos a tu nombre por conceptos deducibles durante el año. No es información que el SAT inventa. Es información que los proveedores de servicios han mandado al SAT mediante sus facturas electrónicas. Cuando entras al visor, ves exactamente lo que la autoridad "ve" sobre tus gastos deducibles. La pantalla muestra organizadamente: quién emitió cada comprobante, qué concepto es, cuánto pagaste, cuándo, cómo pagaste, y el estado actual del documento. Lo importante es esto: lo que aparezca en el visor es lo que el SAT propondrá como deducción en tu declaración precargada. Lo que no aparezca, simplemente no será considerado, aunque hayas pagado realmente ese gasto.

Acceso directo: aquí puedes entrar

No necesitas código especial ni solicitud previa. Accedes con tu RFC y contraseña o e.firma. La dirección es directa: https://ptscvisorpredepro.clouda.sat.gob.mx/ Puedes entrar en cualquier momento del año. El visor se actualiza conforme los proveedores envían sus facturas al SAT, generalmente durante los primeros días de cada mes.

Qué deducciones aparecen en el visor

El visor concentra CFDI de gastos personales que la ley permite deducir. Esto incluye: Gastos médicos. Honorarios a médicos, dentistas, psicólogos, nutriólogos. Gastos hospitalarios, análisis clínicos, estudios de imagen. Primas de seguros de gastos médicos. Vivienda. Intereses reales pagados por créditos hipotecarios para adquisición de casa. Educación. Colegiaturas de cualquier nivel. Transporte escolar obligatorio. Retiro y ahorros. Aportaciones complementarias voluntarias a cuentas de retiro o planes personales de retiro. Donativos. A organizaciones autorizadas por el SAT. Estos son los principales. Pero lo importante es que cada gasto que veas en el visor está documentado, respaldado y listo para que el SAT lo considere.

El problema que el visor ayuda a detectar

Aquí es donde la herramienta se vuelve valiosa. Muchos gastos legítimos no aparecen en el visor por razones técnicas que nadie anticipa. RFC incorrecto en la factura. El proveedor timbró el CFDI con un RFC equivocado. El SAT no lo vincula a ti. Uso de CFDI equivocado. El proveedor usó un código de uso incorrecto. Por ejemplo, usó "G03" (comprobante de gasto) cuando debería ser "D01" (deducción de impuestos). Forma de pago registrada mal. Pagaste con transferencia bancaria, pero el proveedor registró "efectivo". El SAT solo reconoce pagos electrónicos para ciertas deducciones. CFDI cancelado. El proveedor emitió una factura, después la canceló, y nunca emitió una corrección. Tú ni te enteraste. Errores en el timbrado. El proveedor cometió un error técnico al emitir la factura. El SAT la descarta automáticamente. Cualquiera de estas situaciones hace que tu gasto legítimo desaparezca del visor y por lo tanto no aparezca en tu declaración precargada.

Por qué revisar durante el año, no en abril

Esta es la ventaja estratégica más importante del visor. Todavía es 2025. Si descubres un error ahora, puedes actuar: Contactar al proveedor y pedirle que corrija el RFC. Pedirle que emita un CFDI sustituto con el uso correcto. Solicitar que ajuste la forma de pago en el registro. Conseguir una factura reemitida si hay errores técnicos. Todas estas correcciones son posibles mientras el ejercicio fiscal está abierto. El proveedor coopera porque el cliente pide algo razonable. Pero si esperas hasta abril de 2026, cuando presentes tu declaración anual, el proveedor probablemente te dirá que ya no puede hacer nada. El ejercicio fiscal 2025 está cerrado. No puede modificar facturas de años pasados sin procedimientos complejos. En ese punto, pierdes la deducción. Y con ella, miles de pesos en ahorros fiscales.

Qué hacer si encuentras un error

Primero, identifica exactamente qué está mal. ¿Es un RFC? ¿Una forma de pago? ¿Falta una factura completamente? Segundo, contacta al proveedor. Sé específico. Envía captura del visor si es necesario. Explica qué necesitas que corrija. Tercero, solicita documentación de la corrección. Si es un CFDI sustituto, pide que te lo confirme. Si es una reemisión, verifica que el SAT lo recibió. Cuarto, vuelve al visor en los próximos días. La actualización puede tardar horas o algunos días. Verifica que el problema está resuelto.

La mejor estrategia para 2025

No es complicada. Entra al visor una vez cada mes o cada bimestre. Dedica 15 minutos a revisar qué aparece. Si notas algo extraño, actúa inmediatamente. Contacta proveedores. Solicita correcciones. Verifica que se reflejaron. Cuando llegue abril de 2026 y presentes tu declaración anual, todo estará en orden. No habrá sorpresas. El SAT precargará exactamente lo que debe precargarse. Tu declaración será prácticamente automática. Es una herramienta diseñada para que el contribuyente controle su propia información fiscal antes de que sea demasiado tarde. Ignorarla es perder esa oportunidad.