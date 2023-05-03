La autoridad fiscal exhortó a los patrones a no contratar los esquemas y a los trabajadores a cuidar sus derechos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que tiene detectados despachos que ofrecen a los patrones esquemas que simulan ser planes de pensiones, con la intención de evadir el pago de contribuciones por las nóminas de sus trabajadores. A través de estas prácticas se entrega dinero a trabajadores en activo y simula que se trata de pagos por concepto de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, cuando en realidad se trata del pago de la nómina, con la finalidad de no considerarlos como parte del salario del trabajador y darle el tratamiento de ingresos exentos del impuesto sobre la renta (ISR).

Los esquemas fraudulentos de pensiones son un delito

A través de un comunicado, el SAT advirtió que el uso de dichos esquemas son un delito que se castiga hasta con 13 años de cárcel. Este delito también perjudica a los trabajadores en sus prestaciones de salud, vivienda y pensión. Por eso, la autoridad fiscal exhortó a los patrones a no contratar los esquemas antes citados y a los trabajadores a cuidar sus derechos y denunciar cualquier anomalía en [email protected]. El SAT indicó que para obtener más información, los contribuyentes pueden consulta el siguiente criterio: 48/ISR/NV Cantidades otorgadas a trabajadores con cargo a planes de pensiones. No tienen el tratamiento de ingreso exento para el trabajador, ni las aportaciones a dichos planes son una deducción para el empleador, cuando constituyen cantidades que forman parte del salario afecto al pago del ISR. El criterio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 25 de abril de 2023, y puede consultarse aquí.