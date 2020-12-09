Te decimos los puntos más importantes del acuerdo tripartita firmado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con representantes de la Iniciativa Privada y el sector obrero para regular la subcontratación. El documento que firmaron hoy es el mismo que había circulado esta semana. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, publicó en su cuenta de Twitter los puntos principales del acuerdo: https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1336671274144305155

Las empresas empezarán a regularizar sus plantillas inmediatamente, según lo establecido en la iniciativa de ley. Se debe definir un nuevo procedimiento para calcular el reparto de utilidades. Las discusión parlamentaria empezará en febrero de 2021. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que no den de baja a sus trabajadores en diciembre.

Piden al Congreso esperar

El presidente López Obrador confirmó que el proceso de consulta empezará durante el próximo periodo ordinario de sesiones: "Muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar el proceso de consulta, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no va a haber tiempo, eso se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso que nos espere, de modo que la iniciativa que están analizando pueda ser mejorada, enriquecida, a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue". El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que no impondrán la reforma y adelantó que iniciarán un proceso para llegar a un acuerdo sobre estos dos temas: subcontratación y reparto de utilidades. Por su parte, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que los empresarios siempre estarán en contra de cualquier medida que afecte a los trabajadores. https://twitter.com/cceoficialmx/status/1336662070662598657 Con información de Reforma y ADN40 https://www.reforma.com/amarra-amlo-con-ip-acuerdo-sobre-outsourcing/gr/ar2086264?md5=26b56e2a62c44b980dbe9c84d1d0fdd7&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2020-12-09-07-28/amlo-firma-acuerdo-con-empresarios-para-eliminar-la-subcontratacion-en-el-pais

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