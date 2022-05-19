En el primer trimestre del año, el IEPS a gasolinas dejó 20,783 millones de pesos, lo que significó una caída de 70.7% en comparación con 2021. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) notificó mediante un oficio que no transferirá participaciones provenientes del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas y diésel. De acuerdo con El Financiero, es la primera vez que los estados del país se quedarían sin estos recursos en un mes desde que el impuesto se creó en 2008 y representan unos mil 800 millones de pesos. En el documento, la SHCP detalla que Pemex presentó su declaración fiscal de abril, conforme a lo establecido en el Artículo 2-A, Fracción II de la Ley del IEPS en “ceros”, en consecuencia, en la distribución de participaciones de gasolina y diésel (9/11), que establece el Artículo 4º A Fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, resulta una cantidad en cero para las entidades. Por lo anterior, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda solicitó a los secretarios de finanzas informar de esta situación a sus municipios. En entrevista con el medio, los secretarios de finanzas manifestaron su desacuerdo e inconformidad ante la medida tomada por la dependencia. Explicaron que se tiene conocimiento de que presumiblemente la Secretaría realizó pagos en exceso a los estados en los ejercicios 2017 y 2018, por lo que la paraestatal ejecutó ante el fisco un mecanismo de compensación de saldos a favor por ejercicios anteriores, con el fin de recuperar esos recursos. Es decir, que la SHCP redujo a cero las participaciones ordinarias por IEPS programadas para pagarse a los estados en el mes de mayo. “Otro aspecto que requiere explicación es que Pemex no es el único contribuyente obligado a declarar el impuesto, ya que también lo están aquellos que realicen la importación al país de gasolinas y diésel, y con ello generar recursos para ser transferidos como participaciones a los estados, lo que no sucedió”, mencionó a El Financiero un secretario de finanzas que pidió el anonimato.

Recaudación de IEPS

En el primer trimestres del año, el IEPS a gasolinas dejó 20,783 millones de pesos, lo que significó una caída de 70.7% en comparación con el año pasado. "Con la finalidad de evitar un repunte inflacionario por el aumento internacional de los precios de los combustibles, el Gobierno Federal otorgó durante el trimestre estímulos fiscales al IEPS de combustibles, los cuales generaron una reducción en la recaudación en 43,462.2 millones de pesos con respecto a lo previsto en el periodo", destacó la dependencia en su reporte trimestral. De enero a marzo se presentó un incremento en el precio internacional del petróleo ante la recuperación económica y las tensiones en Europa del Este. Por ello, se obtuvieron 289,253 millones de pesos en los primeros tres meses del año por ingresos petroleros, 31.7% más que en el mismo periodo del año previo. Asimismo, resultó 3,382 millones de pesos mayor a lo programado, de acuerdo con Hacienda. En tanto, los ingresos tributarios sumaron poco más de 1.19 billones de pesos en el periodo, 1.9% más que el año pasado, pero 2,721 millones de pesos menos de lo que se tenía programado. En total, los ingresos presupuestarios fueron por poco más de 1.7 billones de pesos en el primer trimestre del año, 2.2% más que hace un año.