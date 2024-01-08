Retrocedamos al comienzo de los años 2000 y apareció un nuevo concepto en el horizonte: la "economía colaborativa". También conocida como consumo colaborativo o economía peer-to-peer, se basa en la simple noción de que si tienes algo que no estás usando, podrías compartirlo alquilándolo a alguien que lo necesite. Parece que la idea ha calado: ahora puedes alquilar todo tipo de cosas. Puedes alquilar un espacio de estacionamiento de un propietario para tu querido auto, puedes alquilar una bicicleta si alguien tiene una de sobra, incluso puedes alquilar el tiempo de alguien (perfecto si necesitas ayuda con tareas de bricolaje o quehaceres domésticos). La industria de alquiler de vacaciones no es diferente y ha crecido a un ritmo rápido, con la tecnología desempeñando un papel clave. Hemos visto el ascenso meteórico del mercado de alquiler de vacaciones en línea con empresas como Airbnb que se han vuelto enormemente exitosas. Cada vez más personas eligen alquilar propiedades y convertirse en "anfitriones", abriendo el camino para el innovador software de gestión de propiedades. Este software permite al anfitrión configurar mensajes automatizados para facilitar la comunicación, automatizar su calendario para estar al tanto de las reservas y ayuda a organizar el cronograma de limpieza/mantenimiento.

Alquileres Vacacionales Vs. Industria Hotelera

El aumento en propiedades de alquiler vacacional ha tenido, sin duda, un impacto en la industria hotelera. En el pasado, los hoteles podían aumentar sus precios durante períodos ocupados, cobrando más a los clientes por el privilegio de alojarse en una de sus habitaciones, y esos clientes tenían poco más remedio que pagar más. El aumento en el número de propiedades de alquiler vacacional ha resultado en que los clientes ahora tienen opciones, y muchos eligen la comodidad de una habitación privada, el espacio adicional de un apartamento o el lujo de alquilar una casa entera, en lugar de las limitaciones de una habitación de hotel excesivamente cara. Esto parece ser especialmente cierto en ciudades conocidas por tener hoteles costosos (como Nueva York).

¿Qué Dicen los Expertos?

Si las cosas continúan de la misma manera, los expertos sugieren que en los próximos 10-15 años podemos esperar que los hoteles pasen más a un segundo plano, con los alquileres vacacionales convirtiéndose en la opción popular cuando se trata de elegir un lugar para alojarse. Se prevé que empresas como Airbnb expandirán sus servicios, llegando a servicios de alquiler de autos, restaurantes y lugares de comida, galerías de arte y museos, teatros y lugares de conciertos, etc. en un intento de formar asociaciones y ofrecer una experiencia aún más "completa" a los huéspedes. También se anticipa que el continuo ascenso de plataformas como Airbnb estimulará el crecimiento y desarrollo de negocios relacionados, como gestores de canales para Airbnb, software de gestión de propiedades y software que ayuda al anfitrión a establecer una estructura de precios efectiva. Es muy probable que los proveedores de servicios, como los que ofrecen mantenimiento y servicios de limpieza, también se beneficien. Otra teoría popular es que veremos emerger algunas "marcas" sólidas que se centrarán en alquilar alojamientos. Actualmente, los individuos alquilan una o tal vez varias propiedades, se predice que en el futuro las empresas asumirán el manto, dejando a los anfitriones individuales luchando por una parte del mercado.

Huéspedes y Anfitriones Están en Auge

La industria de propiedades vacacionales parece estar fortaleciéndose con el tiempo. Los clientes están interesados en tener más opciones, ya no aceptan que la única solución sea reservar una habitación de hotel cara. En cambio, recurren a plataformas como Airbnb. El número de anfitriones que utilizan Airbnb también está aumentando, impulsados por el concepto de abrazar la "economía colaborativa", están ansiosos por obtener una parte del pastel para ellos mismos. Pero también quieren hacer que el proceso sea lo más sencillo posible y evitar posibles problemas, instalando software útil que pueda ayudarles con la comunicación, manejar múltiples cuentas, monitorear reservas, automatizar sus calendarios y programar el mantenimiento de la propiedad. No tenemos una bola de cristal y no podemos estar seguros de lo que está por venir, pero si las cosas continúan como han estado y tomamos en cuenta las opiniones de los expertos de la industria, podemos suponer que la industria de alquileres vacacionales está lista para continuar en el camino hacia el éxito.