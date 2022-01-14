La Procuraduría actualizó los lineamientos de acuerdos conclusivos para adecuar los cambios implementados al CFF para 2022.

La Procuraduría actualizó los lineamientos de acuerdos conclusivos para adecuar los cambios implementados al CFF para 2022.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de los lineamientos que regulan el ejercicio de sus atribuciones sustantivas. Entre las modificaciones, la Prodecon estableció cambios en los lineamientos para la realización de acuerdos conclusivos. La Prodecon hizo lo anterior para adecuar los cambios implementados al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2022. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de diciembre de 2021. Puedes ver el acuerdo que publicó la Prodeconaquí / Fecha de publicación: 27 de diciembre de 2021.

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