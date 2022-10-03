A partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre de 2022, las oficinas de atención del SAT tendrán un horario de 9:00 a 16:00 horas con previa cita. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos...

A partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre de 2022, las oficinas de atención del SAT tendrán un horario de 9:00 a 16:00 horas con previa cita. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) calificó como un acierto que el fisco mexicano haya ampliado el horario de atención para los contribuyentes y la instalación de módulos móviles. “En el IMCP consideramos un acierto esta decisión, ya que, como expusimos respetuosamente en distintos foros públicos a través de 60 colegios, la sensibilidad de la autoridad favorecerá la alternativa para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales”, afirmó.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que ampliará sus horarios de atención para las personas morales con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

A través de un comunicado, el SAT detalló que a partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre de 2022, las oficinas de atención en todo el país se dedicarán a atender a personas morales los viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas con previa cita.

De acuerdo con el fisco, entre los principales trámites que los contribuyentes podrán efectuar está la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como el de firma electrónica (e.firma).

Como reportamos, recientemente el organismo a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, también reveló que se pondrá en operación Oficina Móvil, una herramienta que acerca servicios y trámites a zonas lejanas de las oficinas de atención al contribuyente.

Lo anterior, debido a que el fisco reconoció que aún no ha resuelto elrezago de citas presenciales originado por la pandemia, por lo que anunció una ampliación de su horario en todas las oficinas de atención del país.