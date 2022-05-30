Aún no es posible cancelar un comprobante mediante el uso de la clave “01”, porque el procedimiento previsto para ello es técnicamente inviable En 2022 se implementó un nuevo mecanismo para la canc...

Aún no es posible cancelar un comprobante mediante el uso de la clave “01”, porque el procedimiento previsto para ello es técnicamente inviable En 2022 se implementó un nuevo mecanismo para la cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por el que se debe indicar el motivo de la cancelación de los comprobantes.

Claves para indicar el motivo de la cancelación de los CFDI

Para indicar el motivo de la cancelación del comprobante se utilizarán las siguientes claves:

Comprobante emitido con errores con relación. Comprobante emitido con errores sin relación. No se llevó a cabo la operación. Operación nominativa relacionada en la factura global. Cabe destacar que esta cancelación aplicará tanto a los CFDI versión 3.3 como a aquellos versión 4.0.

Problemática con la clave "01"

De acuerdo con un artículo de Fiscalia, desde que está en marcha este nuevo mecanismo, diversos problemas han surgido en torno al uso de la clave “01 - Comprobante emitido con errores con relación”. Esto se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que “primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada”. El artículo indica que no existe mucha duda en cuanto a los casos en que esta clave se usa. Es claro que cuando existe un error en la factura y se va a reexpedir otra, sustituyendo a la original, es cuando se utilizará la clave “01”. Salvo en el caso del uso del “02” que se utiliza, preferentemente, cuando el error está en los datos del receptor del comprobante.

Problemática con la clave “01”

En el artículo se explica que la problemática en torno al uso de la clave “01″, se debe a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que “primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada”. Pero el sistema actual del SAT prohíbe cancelar una factura que ya tiene documentos relacionados. Por eso, si primero se emite la factura corregida relacionándola con la errónea, esta factura errónea ya tendrá un documento relacionado, y su cancelación no será permitida.

El SAT reconoce que no es posible utilizar la clave “01” para cancelar los CFDI

En un video publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su canal de YouTube en el que, sin explicar con claridad cuál es la lógica detrás de este procedimiento o qué es lo que se buscó con el uso de la clave “01”, funcionarios del órgano se limitan a exponer los pasos para cancelar las facturas, y con este esquema no pueden ser canceladas. De este video del SAT se desprende que la autoridad reconoce que no es posible utilizar esta clave para la cancelación de documentos. En este contexto, Fiscalia publicó un nuevo artículo en el que indicó que no es posible cancelar un comprobante mediante el uso de la clave “01”, porque el procedimiento previsto para ello es técnicamente inviable. Los comprobantes deben cancelarse utilizando las otras claves de cancelación, distintas a la “01”, según sea el caso.