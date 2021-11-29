Carlos Romero Aranda, titular de la PFF, dijo que trabajará con el fisco de Estados Unidos para combatir factureros y outsourceros. Durante su participación en el 3er Congreso Internacional de Comp...

Carlos Romero Aranda, titular de la PFF, dijo que trabajará con el fisco de Estados Unidos para combatir factureros y outsourceros. Durante su participación en el 3er Congreso Internacional de Compliance, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), dijo que se han discutido casos de factureros con el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos. La semana pasada, Romero Aranda viajó a Estados Unidos para firmar acuerdos sobre investigaciones bilaterales para combatir la defraudación fiscal. También se discutió la posibilidad de crear grupos internacionales para combatir los delitos fiscales. Otro punto central en la discusión fue la extradición de quienes hayan cometido delitos de evasión y defraudación fiscal. De acuerdo con el funcionario, tanto la PFF como el IRS intercambiaron información sobre factureros que han enviado recursos a instituciones financieras de Estados Unidos.

Énfasis en la reforma al outsourcing

Durante el mismo congreso, Romero Aranda aprovechó para resaltar algunos puntos importantes sobre la reforma al outsourcing. El titular de la PFF dijo que la reforma incluye una calificativa específica para actos de subcontratación de personal. Como señala Milenio, las calificativas son agravantes del delito que, básicamente, conllevan sanciones más severas. En el caso del outsourcing, la calificativa consiste en utilizar esquemas simuladores de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Romero Aranda explicó que la simulación de servicios especializados se puede actualizar como delincuencia organizada bajo los términos de la reforma penal fiscal. Con información de Milenio y El Economista https://www.milenio.com/negocios/reforma-outsourcing-incluye-calificativa-actos-subcontratacion https://www.eleconomista.com.mx/economia/EU-y-Mexico-haran-investigaciones-bilaterales-vs-defraudacion-fiscal-20211125-0098.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.