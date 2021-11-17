A menos de dos meses para que inicie el 2022, la documentación técnica del CFDI 4.0, para que los contribuyentes puedan iniciar los ajustes, no ha sido dada a conocer por el SAT. El Servicio de Adm...

A menos de dos meses para que inicie el 2022, la documentación técnica del CFDI 4.0, para que los contribuyentes puedan iniciar los ajustes, no ha sido dada a conocer por el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) próximamente presentará la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con un artículo publicado recientemente por Fiscalia, la autoridad fiscal indicó que la nueva versión del CFDI entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Pero en un nuevo artículo, advirtió que el SAT no ha dado a conocer la documentación técnica de las nuevas obligaciones en materia del CFDI, para que los contribuyentes puedan trabajar en los cambios.

Características del CFDI versión 4.0 para 2022

Fiscalia expuso, entre otros, los siguientes cambios para el CFDI versión 4.0: Se incluyen nuevos atributos para efectos de exportación, facturación a través de adquirentes, domicilio fiscal del receptor y su régimen fiscal, así como si cada concepto es objeto de impuesto o no.

Un cambio estructural consiste en la incorporación de dos nuevos nodos:

– Información global: para los comprobantes globales expedidos a público en general

– A cuenta de terceros: la información que se pide para efectos de la facturación a cuenta de terceros se incluye en el cuerpo del CFDI.

En lo que respecta a la secuencia de comprobantes relacionados, se modifica la estructura para dar la posibilidad de relacionar más de un CFDI.

Como parte de estos cambios se prevén nuevas reglas de validación, así como la inclusión de nuevos catálogos.

En materia de cancelación de documentos se incluye el motivo de cancelación (con claves de un nuevo catálogo), así como el folio fiscal que sustituye al comprobante cancelado.

Se adecuan las validaciones para limitar la cancelación solamente al ejercicio en que se haya emitido, tal como lo plantea la reforma para 2022 en esta materia.

Necesidad de la documentación técnica del CFDI 4.0

El artículo de Fiscalia indica que estos cambios implican una afectación considerable a la operación de las empresas y, por ende, al destino de recursos para realizar los cambios y las adecuaciones a los procesos administrativos y reglas de negocio, para lo cual se requiere de tiempo. En el artículo se señala que la planeación, el desarrollo, pruebas e implementación de estos cambios no se llevan a cabo en dos meses, pero a casi mediados del mes de noviembre, la documentación técnica para que los contribuyentes puedan iniciar los ajustes, no ha sido dada a conocer por el SAT.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16555

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