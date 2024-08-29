La caracterización de la erogación por la adquisición de un teléfono celular depende de la vida útil del mismo En México, la deducción de gastos por el uso de teléfono celular es posible, pero está sujeta a ciertas condiciones y restricciones. Esta deducción aplica principalmente a personas físicas con actividad empresarial, profesionistas, y en algunos casos a personas morales que utilizan el servicio de telefonía celular para fines relacionados con su actividad económica. El tratamiento de la deducción de un teléfono celular siempre es tema de debate. Su tratamiento como gasto o como inversión y, en su caso, la tasa de depreciación aplicable da lugar a diversas interpretaciones, según un análisis de Fiscalia. La consultora indica que la caracterización de la erogación por la adquisición de un teléfono celular depende de la vida útil del mismo. Si el celular es un bien de obsolescencia menor a un año, podrá ser considerado como un gasto, en tanto que si su utilidad dura más de un ejercicio, deberá ser tratado como activo fijo, sujeto a depreciación anual. Este tratamiento debe ser definido por el contribuyente, haciendo las consideraciones del caso en particular y reuniendo los elementos técnicos y jurídicos que soporten ese tratamiento. En su texto, Fiscalia explicó que en el caso de considerarse un activo fijo, éste podrá deducirse ya sea como equipo de oficina al 10% o como un equipo de cómputo portátil a la tasa del 30% anual. Al igual que en el párrafo anterior, este tratamiento debe estar soportado con los elementos técnicos y jurídicos que demuestren que el tratamiento aplicable es justificable. Además, señaló que ante la baja o enajenación del bien, podrá deducirse el monto pendiente por deducir. Fiscalia destacó que cualquier tratamiento que se decida aplicar, se debe contar con los elementos tanto técnicos como jurídicos que lo justifique, para no correr riesgos que pudieran resultar en mayores costos para el contribuyente.