El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera que el reclamo de pago de impuestos a grandes contribuyentes podría ser parte de un programa especial de fiscalización del SAT. En los ...

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera que el reclamo de pago de impuestos a grandes contribuyentes podría ser parte de un programa especial de fiscalización del SAT. En los últimos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclamó pagos por miles de millones de pesos a Alsea, América Movil y Walmart de México. La autoridad fiscal emitió oficios de liquidación contra varias empresas por impuestos vencidos, multas y recargos. Con esta medida, Raquel Buenrostro, la nueva jefa del SAT, estaría cumpliento algo que dijo durante su ratificación:

Que no promovería una reforma fiscal,

se enfocaría en mejorar la efectividad de la legislación actual y

que se enfrentaría a los grandes contribuyentes con planeaciones fiscales agresivas

La política que está siguiendo el SAT es clara

De acuerdo con Diamantina Perales Flores, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la política que está siguiendo la autoridad fiscal es clara, por los parámetros que está manejando. “Obviamente como quieren dar resultados se van con sectores que en corto tiempo les pueden dar esos resultados”, expresó la contadora durante la conferencia de prensa de febrero del IMCP. Perales Flores dijo que los requerimientos que esté entregando la autoridad fiscal son consecuencia de las medidas que está tomando. En el IMCP, agregó, lo ven como parte de lo que han manifestado y a lo que se han comprometido. Es decir, ser eficientes y trabajar con las leyes y facultades que tienen actualmente.

Hay congruencia en lo que se dice y se hace en el SAT

“Si con anterioridad no metían ciertos tipos de requerimientos y hoy consideran que lo deben hacer, están siendo congruentes con lo que han dicho en el SAT, como con el tema del combate a las factureras y el de no crear nuevos impuestos ni subir lo existentes”, señaló Perales Flores. La presidenta del IMCP prevé que después de un tiempo el SAT evaluará los resultados de lo que está haciendo, y verá si necesita nuevos impuestos, incrementar tasas, etcétera. O sea, analizará si se necesita una reforma fiscal y qué debe establecer.

Puede ser un programa del SAT para grandes contribuyentes

Héctor Amaya Estrella, vicepresidente fiscal del IMCP, dijo que la fiscalización de grandes contribuyentes tal vez sea parte de un programa del SAT. “Por ejemplo, hay ocasiones que uno dice ‘ahorita están revisando a los médicos y no los habían molestado’, y se trata de una campaña a nivel nacional para fiscalizar a los médicos. De la misma forma, la autoridad tiene el derecho de decir vamos a revisar operaciones de miles de millones”, explicó el especialista. Sin embargo, Amaya Estrella aclaró que esto no significa que el SAT fue omiso o que los contribuyentes estaban evadiendo el pago de impuestos. Sino que hay programas especiales para revisar rubros importantes, y tal vez por eso se están dando estos hallazgos, consideró el vicepresidente fiscal del IMCP.

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