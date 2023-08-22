Autor: Marcelo Berenstein - https://www.linkedin.com/in/marceloberenstein/ De seguro ya has escuchado hablar del gran boom de las inversiones en línea en este último tiempo, cambiando de manera drástica la manera de ahorrar y operar en los mercados de los mexicanos. En ese sentido, la Bolsa de Valores se ha reposicionado como una de las alternativas favoritas para los mexicanos. A continuación, todo lo que debes saber sobre las acciones más elegidas. En una serie de estudios y encuestas sobre las preocupaciones económicas y financieras que tienen los mexicanos, han aparecido diferentes cuestiones. En principio, podemos mencionar a las más evidentes, como la reciente discusión en torno al aguinaldo y el sueldo. Ahora bien, una de las respuestas que más se encontró y que causó sorpresa es la relacionada a las acciones de la Bolsa de Valores. Después de todo, las nuevas facilidades para operar e invertir en los mercados ha llevado a que sean cada vez más los ahorristas e inversores que se inclinan por esta alternativa. Es por ello que parece interesante hacer un breve repaso por los diferentes tipos de acciones que prefieren los mexicanos y mexicanas a la hora de invertir. ¿Cuál crees que no podría faltar en este listado? 1 – Empresas de primer nivel: para comenzar, las acciones de empresas mundialmente reconocidas suelen ser las primeras que se vienen a la cabeza. Las acciones Coca Cola, Microsoft, Toyota, entre muchas otras, son las que todo inversor desea tener en su cartera. ¿Por qué? En primer lugar, el historial de este tipo de acciones suele mostrar resultados más que positivos, transmitiendo confianza y respaldo en un mercado que siempre se caracteriza por el dinamismo y la volatilidad. Así, mientras más historia tenga la firma en el mercado de valores, más respaldo sentirá el inversor. Además, cabe destacar que suelen ser firmas y sectores que se encuentran siempre en expansión aún en contextos macroeconómicos adversos. Si se revisan los últimos años de este tipo de empresas, encontraremos que aún en periodos de crisis como la pandemia, han logrado mantener sus niveles de ganancias altos. 2 – Empresas tecnológicas: como una suerte de subgrupo del primer punto, encontramos que los mexicanos y mexicanas se interesan especialmente por las acciones de las empresas tecnológicas. Además de la ya mencionada Microsoft, podemos encontrar a Apple, Amazon o Tesla, la empresa liderada por el excéntrico Elon Musk. Para comprender mejor el porqué de este acercamiento de los inversores nacionales, podemos detenernos en el perfil expansivo y arriesgado que suelen tener estas empresas sin descuidar el orden financiero e institucional de sus empresas. Google, por ejemplo, es uno de los casos paradigmáticos en ese sentido: mientras se expande, fortalece sus bases. Además, no podemos dejar de lado de que se trata de uno de los sectores de moda y que aparece en todos los medios de comunicación, por lo que es natural que las personas se vean más familiarizadas con estas firmas. Este fenómeno tiene especial hincapié en los más jóvenes. 3 – Empresas unicornio: por otro lado, los últimos años se han caracterizado por la aparición de empresas nuevas que interrumpen en los mercados con una gran potencia. Las denominadas unicornio son proyectos que logran una cotización bursátil elevada en muy poco tiempo y que proyectan una gran expansión. Si bien muchas veces suelen estar relacionadas con el sector tecnológico, el fenómeno no se limita allí. Para los inversores, esta opción es atractiva que se compran acciones a precios bajos y los niveles de crecimiento pueden ser más que altos si todo sale como lo esperado. Sin dudas, una estrategia que va en aumento entre los mexicanos. 4 – Empresas alternativas: por último, otro de los rubros que más se ha acrecentado en la actualidad son aquellas empresas que se especializan en sectores alternativos, como bien pueden ser las energías renovables o la investigación con cannabis, entre otros rubros y sectores. Con un campo de investigación extenso y la posibilidad de generar grandes cambios en muchos rubros, los inversores ven más que atractivo el riesgo que conlleva esta inversión gracias a las posibles ganancias que aparecen en el horizonte. En los últimos años, la tendencia por invertir en acciones de esta clase se ha potenciado.