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En el Gobierno existen alrededor de 500 mil trabajadores contratados por outsourcing, de acuerdo con el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado la práctica de outsourcing o subcontratación. Por eso, presentó una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión. Sin embargo, en su gobierno varias dependencias adjudicaron millonarios contratos para una docena de compañías dedicadas al outsourcing.

El Gobierno tiene contratos millonarios con empresas de outsourcing

De acuerdo a un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal ha gastado alrededor de 5 mil millones de pesos en la celebración de 50 contratos con empresas de outsourcing, durante 2019 y 2020. La investigación de MCCI indica que los contratos se han dado en prácticamente todas las áreas del Gobierno federal. Pero con mayor presencia en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, la Marina, la Sedena, Cultura y Educación. Así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación. MCCI señala que tan sólo en ocho de las mayores asignaciones a empresas de outsourcing, el Gobierno federal subcontrató para este año a 28 mil 800 empleados que ofrecen sus servicios para programas sociales de la Secretaría de Educación, Segalmex (antes Diconsa), Banco del Bienestar, financiamiento rural, vivienda y cultura.

El Gobierno tiene a****lrededor de 500 mil trabajadores por outsourcing

Pero dicho número de empleados podría ser mucho menor al que realmente ocupa el Gobierno federal con la figura de outsourcing. El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, afirmó al periodico Reforma que en el Gobierno existen alrededor de 500 mil trabajadores contratados por outsourcing. Sobre todo en áreas que tienen que ver con servicios de limpieza, vigilancia y tecnología.

La ley sólo reconoce a los trabajadores de base o sindicalizados y a los de confianza

El líder sindical aseguró que la ley sólo reconoce a los trabajadores de base o sindicalizados y a los de confianza. Pero quienes están subcontratados quedan en el limbo. Por eso, Ayala se pronunció en favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para prohibir el outsourcing, para que se regularice la situación de estos trabajadores, que se encuentran en todas las dependencias y están en desventaja. Esto se debe a que no están considerados en ningún tabulador específico y no cuentan con seguridad social. Actualmente se está llevando a cabo un Parlamento Abierto virtual sobre la reforma al outsourcing.

Con información de Reforma

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