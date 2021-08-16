Ni empresas ni choferes podrán cumplir con todos los requisitos del complemento de carta porte. El 1 de junio entró en vigor el complemento “carta porte”. Se trata de un complemento quese debe incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para amparar el transporte de mercancías en territorio nacional. El cambio será obligatorio a partir del 30 de septiembre; sin él, no se podrán deducir los servicios de transporte. El complemento sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI incorporando el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías. Cada complemento contiene más de 185 datos como ruta, valor de la mercancía, fracción arancelaria, etc.

Empresas no podrán cumplir

Desde hace algunas semanas, transportistas en todo el país han pedido una prórroga para el complemento. A mediados de julio, la Cámara Nacional del Autotransporte (Canacar) solicitó una prórroga al SAT; en ese momento, se dio a conocer que se llevarían a cabo mesas de trabajo para discutir la posibilidad. La semana pasada, Enrique González, presidente de la Canacar, dijo que el gremio no se opone al complemento, pero que no dar una prórroga podría ocasionar problemas de abasto de mercancía. Por su parte, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) comparte una opinión similar. Elías Dip Ramé, presidente del organismo, manifestó que ni grandes ni pequeñas empresas podrán cumplir con los cambios como están establecidos actualmente. https://twitter.com/CONATRAM\_Mexico/status/1425507380192845828 De acuerdo con el empresario, el SAT no ha tenido voluntad de reunirse con los representantes de los transportistas. Además, la autoridad rechazó la propuesta de prórroga.

Seguridad y logística

Desde mediados de julio, algunos expertos han dicho que la información contenida en el complemento puede poner en riesgo la seguridad de los transportistas. Entre otras cosas, la carta porte contiene información sobre el valor de la mercancía, la ruta, los propietarios, etc. Toda esta información puede poner en peligro la seguridad de los transportistas. Las empresas también se han quejado del problema de logística. Dip Ramé de la Conatram dice que hay varios casos en los que las demandas de la autoridad no se pueden aplicar en la realidad. Por ejemplo, un producto que cambie tres veces de camión. De acuerdo con Rip, una mercancía suele pasar entre varios transportes dentro de la misma empresa, luego a otros para cruzar la frontera, etc. Al final, la misma mercancía pasa por varios lugares; de acuerdo con el SAT, todos estos cambios deben incluirse en la carta porte para ser deducibles. Sin embargo, los empresarios creen que esto no es factible. Con información de Reforma https://www.reforma.com/ven-transportistas-dificil-cumplir-al-sat/ar2239195

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