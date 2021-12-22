Conoce qué son los correos apócrifos, cómo identificarlos y sigue estos consejos para evitar ser víctima de fraude.

Conoce qué son los correos apócrifos, cómo identificarlos y sigue estos consejos para evitar ser víctima de fraude.

Debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución de relevancia en el país, diversos hackers usan la imagen del organismo para obtener información de los contribuyentes. Desde el inicio de las medidas de distanciamiento social, los equipos de trabajo de despachos y compañías se encuentran particularmente vulnerables a ser víctimas de robos de identidad. Esto se debe a que la comunicación no es tan inmediata como antes, y las redes domésticas no son tan seguras como las redes de una compañía. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, mensajes como el siguiente son relativamente comunes, y tiene el propósito de aprovecharse de las personas obteniendo sus datos fiscales, cuentas bancarias, número de seguridad social, etcétera: Por eso, el SAT y la Prodecon tienen información en sus portales de internet, para que los contribuyentes tengan cuidado con los mensajes y correos electrónicos apócrifos. Una página del SAT sobre correos apócrifos tiene algunas recomendaciones preventivas para identificar distintas maneras en las que se intenta engañar a los contribuyentes a nombre de la autoridad fiscal. Para que los contribuyentes estén alertas, el SAT indica que no distribuye software, ni solicita ejecutar, guardar o descargar archivos, ni requiere información personal, claves o contraseñas, ni tampoco manda enlaces o vínculos por correo.

¿Cómo identificar correos apócrifos?

La autoridad fiscal también advierte que una de las maneras de engañar a la gente es a través de correos apócrifos. Referente a eso señala lo siguiente:

En los correos que enviamos no nos referimos al contribuyente por su correo electrónico.

Los logotipos del SAT y de la SHCP no deben aparecer distorsionados o desproporcionados.

Cuando nos referimos a canales de comunicación vía telefónica, el único número de contacto que encontrarás es el de MarcaSAT: 55 627 22 728.

Recomendaciones

En caso de que recibas uno de estos correos, la autoridad fiscal recomienda lo siguiente:

No accedas a los enlaces de correos electrónicos sospechosos.

Si te piden proporcionar información confidencial no lo hagas, si lo hiciste, te sugerimos cambiarlas de inmediato.

En caso de haber abierto o ejecutado archivos que se descarguen de enlaces maliciosos, revisa tu equipo para evitar el mal uso de tu información.

Elimina de forma inmediata el correo electrónico apócrifo.

¿Cómo identificar sitios web apócrifos?

El SAT también tiene identificados diversos sitios web apócrifos, por lo que recomienda que los contribuyentes consulten la liga de sitios web apócrifos. Referente a esto, la autoridad fiscal indica lo siguiente:

Nuestros sitios no tienen terminación “org”.

Los únicos sitios oficiales del SAT son sat.gob.mx y gob.mx/sat.

No se realizan subastas, ni se ofertan productos, materiales, maquinaria pesada, camiones, vehículos particulares por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o del SAT.

Recomendaciones

Para verificar la autenticidad de un sitio web, la autoridad fiscal recomienda lo siguiente:

Asegúrate de que el sitio que visites, corresponda a la institución que deseas, y que tenga el dominio con la extensión .gob.mx.

Verifica que los números telefónicos que aparecen en los sitios web y publicaciones sean de las instituciones oficiales.

Nunca aceptes realizar una transferencia bancaria en cualquiera de sus variantes.

Si tienes alguna sospecha en cuanto a la identidad de la SHCP, denuncia de inmediato ante el Centro de Operaciones de Seguridad (COSEG) al correo [email protected] .

Un ejemplo de sitio web apócrifo es el siguiente:

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