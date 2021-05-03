La SHCP considera que la reforma a la subcontratación laboral fortalecerá la recaudación, porque se evitarán prácticas de evasión fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera r...

La SHCP considera que la reforma a la subcontratación laboral fortalecerá la recaudación, porque se evitarán prácticas de evasión fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera recaudar 9 mil 500 millones de pesos (mdp), gracias a la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Dicha cantidad fue calculada en el estudio Prácticas de evasión del ISR en sueldos y salarios. El documento fue elaborado para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se publicó en enero de 2020. Lo anterior lo expuso Francisco Arias Vázquez, titular de la Unidad de Política Tributaria y Control Presupuestal, al participar en la conferencia virtual para presentar el Informe de finanzas públicas y deuda pública al primer trimestre de 2021. El funcionario dijo que en el estudio se calculó el monto de evasión fiscal realizada a través de la subcontratación. Dicha cantidad es la está utilizando de piso la SHCP, para calcular la recaudación aproximada que se podría generar con la reforma al outsourcing.

La reforma al outsourcing fortalecerá la recaudación

Arias Vázquez reconoció que con la reforma al outsourcing, la autoridad tributaria tendrá un mayor control para poder verificar la procedencia o no de ciertas deducciones y acreditamientos. Es decir, se fortalecerá la recaudación. Sin embargo, el funcionario dijo que no se debe perder de vista que los principales beneficiarios son los trabajadores. Esto se debe a que tendrán acceso a prestaciones y seguridad social.

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