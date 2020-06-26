El SAT dará tres meses para que quienes hayan adquirido CFDIs de factureras se regularicen. Esta semana, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, anunció ...

El SAT dará tres meses para que quienes hayan adquirido CFDIs de factureras se regularicen. Esta semana, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, anunció el primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras, que cometieron un fraude con las siguientes características:

Participaron 8,212 empresas y personas con estas empresas factureras.

Las empresas factureras presentaron operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos (mdp), que causaron 24,583 mpd de ISR y 11,396 mdp de IVA.

Las empresas factureras pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19,146 mdp.

Dejaron de pagar en contribuciones totales al SAT: 55,125 mdp.

La jefa del SAT expuso la lista de las 43 empresas factureras y señaló que se relacionan entre sí. Dijo que comparten asimilados, representantes legales, accionistas, y que el grueso de las operaciones que facturaran es a través de “servicios”.

Dan tres meses para regularizarse

El SAT enviará una carta a través del buzón tributario a cada contribuyente que utilizó estos esquemas. El contribuyente podrá acercarse a través de una cita con funcionarios del SAT para orientarlos a la autocorrección. Pero si los contribuyentes no optan por esta opción, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) formulará querella en un plazo de tres meses. En su conferencia mañanera del 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el aviso del SAT llegaría a los más de ocho mil contribuyentes. Al principio, solamente se tratará de una oportunidad para que regularicen su situación. Hay que recordar que desde hace algunas semanas el presidente ha dicho que se dará oportunidad para que se pongan al corriente las entidades que hayan hecho uso de facturas falsas para amparar operaciones inexistentes. Esto porque algunos contribuyentes han conseguido estas facturas sin saber que se trataba de un fraude.

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