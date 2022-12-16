Los pagos por cuenta de terceros son deducibles si se cumplen con los criterios que marca el fisco mexicano

Los pagos por cuenta de terceros son deducibles si se cumplen con los criterios que marca el fisco mexicano

Los pagos por cuentas de terceros son aquellos en los que se delega a otra persona para que haga compras o adquisiciones. Sin embargo, ante ciertos abusos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido diferentes candados, por ejemplo, si el tercero recibe dinero previamente, requiere tener una cuenta contable dedicada específicamente a esto.

De acuerdo con el fisco mexicano, este tipo de pagos son operaciones que realiza un contribuyente y un tercero que pueden estar o no relacionados, pero en casos específicos en que el titular no puede hacer los pagos y el contribuyente le pide a un tercero que haga un pago a su nombre.

Aspectos que marca la ley para el pago por cuentas de terceros

Los pagos por cuenta de terceros son deducibles si se cumplen con los criterios que marca la ley fiscal:

El tercero podrá solicitar el Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del contribuyente si él reside en el extranjero.

El contribuyente podrá acreditar el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

El tercero que realiza el pago no podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen.

El reintegro a las erogaciones realizadas deberá hacerse con cheque nominativo a favor del tercero que realizó el pago o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa, sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios.

En cambio, si el contribuyente dio dinero previamente al tercero para el pago: