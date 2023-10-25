Con el esquema de Créditos Subsecuentes, los derechohabientes con relación laboral activa podrán obtener el número de créditos que requieran El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recientemente informó que eliminó las restricciones que impedían a las personas solicitarle más de un financiamiento de vivienda. A través de un comunicado, el Infonavit indicó que ahora, con un esquema de Créditos Subsecuentes, los derechohabientes con relación laboral activa podrán obtener el número de créditos que requieran, para lo que necesiten, siempre y cuando hayan terminado de pagar el crédito anterior. En el comunicado se indica que el cambio deriva de una reforma a la Ley del Infonavit -aprobada en 2020-, que busca atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas de su vida y ayudarlas a incrementar su patrimonio.

Productos no considerados para los Créditos Subsecuentes

El Infonavit señaló que los únicos productos que no están considerados en los créditos subsecuentes son Cuenta Infonavit + Crédito Bancario y MejOraSí. Lo anterior se debe a que dichos productos están dirigidos a trabajadores independientes sin una relación laboral activa.

Infonavit mejoró las tasas de interés para los Créditos Subsecuentes

Anteriormente, en el caso de la compra de vivienda, las personas sí podían acceder a Tu 2do Crédito Infonavit. Pero este financiamiento se otorgaba con una tasa de interés fija de 10.1%. Ahora, los financiamientos para la adquisición de una casa se otorgarán bajo las mismas condiciones vigentes del primer crédito, con tasas de interés diferenciadas de 3.09% a 10.45%, dependiendo del nivel de ingresos de las y los derechohabientes. Para solicitar un financiamiento, las personas derechohabientes deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit, elegir la opción de crédito que más se ajuste a sus necesidades, y precalificarse para verificar si cumplen con la puntuación requerida para ese producto de crédito. Puedes ver la información que publicó el Infonavit sobre el esquema de Créditos Subsecuentes aquí / Fecha de publicación: octubre de 2023.