Las empresas no se animan a contratar a jóvenes sin RFC porque no pueden expedirles un recibo de nómina que sea deducible de impuestos Gustavo Leal Cueva, presidente de la firma consultora Fiscalia, dijo que la escasez de citas en las oficinas de la autoridad tributaria está afectando a a miles de jóvenes que buscan obtener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para conseguir empleo. De acuerdo con el especialista, la imposibilidad de obtener una cita a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para trámites presenciales puede retrasar la contratación de una persona en un empleo hasta un mes y medio, lo mismo que la apertura de nuevos negocios. "La empresa no se anima a contratarlos porque como no tienen su RFC no pueden expedirles un recibo de nómina que sea deducible de impuestos como gasto, lo que ha limitado mucho la contratación de nuevo personal", afirmó en entrevista con el periódico Reforma. Como reportamos, algunas empresas llevan más de dos meses esperando turno para tramitar su alta en el RFC, lo que les impide iniciar la actividad de sus negocios. Leal Cueva indicó la falta de citas en el SAT también afecta la apertura de nuevas empresas, lo que refuerza el impacto negativo en el empleo. "Hay empresas impedidas a iniciar operaciones por la falta de una cita en las oficinas de la dependencia para dar de alta su RFC o su firma electrónica, ambos documentos son imprescindibles para poder facturar y, por lo tanto, para poder operar" dijo al diario.

Alternativas no son tomadas en cuenta

Leal Cueva explicó que hay un programa llamado 'Inscripción Masiva Express', a través del cual se pueden dar de alta a muchos trabajadores o incluso a uno solo sin la necesidad de que vayan ellos a las oficinas del SAT, con lo que se puede contratar personal por parte de las empresas dándolo de alta en forma electrónica, sin embargo los empleadores no quieren adoptar este esquema. "Es un trámite que dura aproximadamente 10 días para que el SAT responda al contribuyente ya otorgándole su RFC, pero hay desconocimiento y poca promoción del SAT de esta alternativa", explicó. Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló recientemente que la falta de citas disponibles en el SAT también está generando pérdidas económicas en las empresas y riesgos en su operación.