El último día para que las empresas absorban a los trabajadores subcontratados es el 24 de julio. En abril, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH...

El último día para que las empresas absorban a los trabajadores subcontratados es el 24 de julio. En abril, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), habló sobre las posibles consecuencias en el empleo y la informalidad por la reforma al outsourcing. Márquez dijo que no todas las empresas cuentan con los recursos y experiencia para incorporar en su nómina a todos los empleados que tienen subcontratados. “Con esto, habrá empleos perdidos y contrataciones informales, ya sea en pago por honorarios, freelance o asimilados a salarios”, indicó el representante de empresas de outsourcing. En ese momento, antes de que se aprobara, la AMECH estimaba los siguientes escenarios:

El 60% de las compañías negociaría con los empleados para contratarlos bajo un esquema informal.

Sólo el 30% de las empresas incorporaría a su nómina a todos los trabajadores que tiene subcontratados.

Mientras que el 10% restante optaría por la desvinculación laboral.

500 mil empleados regulados

Ahora, un mes después de que entró en vigor la reforma, 500 mil empleados subcontratados han pasado a las plantillas de nómina de las empresas. Sin embargo, este monto representa cerca del 10% de los 4.6 millones de de trabajadores en esquemas de subcontratación. Algunos de estos cambios de nómina empezaron antes de que la reforma fuera oficial. Desde noviembre de 2020, 300 mil empleados pasaron a las plantillas directas de las empresas y dejaron el esquema de subcontratación. Hay que recordar que las empresas tienen hasta el 24 de julio para pasar a los trabajadores a la nómina o despedirlos.

16% de las empresas podrá contratar

Hace unas semanas se dio a conocer un estudio de OCC Mundial sobre la reforma. Según el informe, solamente el 16% de las empresas tiene la capacidad de contratar a los trabajadores subcontratados. Por otro lado, el 37% de las empresas está preparado para absorber a estos empleados, mientras que el 46% no está preparado. Otro dato importante es que el 20% de las empresas tendrá que despedir a dos de cada 10 empleados subcontratados. Con información de El Heraldo de México y Alto Nivel https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/6/29/regulacion-de-outsourcing-paso-lento-311013.html https://www.altonivel.com.mx/empresas/solo-16-de-las-empresas-podra-contratar-a-sus-empleados-que-estaban-bajo-outsourcing/

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