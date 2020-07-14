Clubes deportivos, sociales y asociaciones civiles también deben presentar información de sus accionistas y sus claves de RFC. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, las ...

Clubes deportivos, sociales y asociaciones civiles también deben presentar información de sus accionistas y sus claves de RFC. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, las personas morales deben dar a conocer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el nombre de sus socios, así como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada uno. Además de empresas, esto también incluye a otros tipos de persona moral como clubes deportivos, civiles, asociaciones, etc. Esto se refiere al aviso de actualización de socios y accionistas; es decir, la obligación de presentar un aviso para informar el nombre y la clave del RFC de los socios y accionistas de una empresa, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación. En ambos casos, el objetivo de la medida es el mismo. En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, del despacho Adame Elizondo Abogados, dijo que la idea es encontrar discrepancias fiscales o incongruencias por parte de los socios. Además, se tiene un control para saber en qué clubes o asociaciones participa cada socio.

¿Cómo se presenta el aviso?

Lo primero que se tiene que hacer es tener el documento protocolizado y digitalizado en el que consten las modificaciones. Después se debe presentar a través del portal del SAT el aviso de actualización de socios o accionistas, considerando lo siguiente:

Ingresar al portal del SAT. Estando en el sitio web de la autoridad fiscal, se debe seleccionar la pestaña de “Otros trámites y servicios”, el menú “Aclaración, asistencia y orientación electrónica” y la opción “Presenta tu aclaración como contribuyente”. Para acceder al portal del SAT para la presentación de este trámite solamente es necesario contar con el RFC y contraseña. Al ingresar se seleccionará la opción de**“Servicios por internet”**. Posteriormente se seleccionará la opción de “Aclaración” y después se dará clic en “Solicitud”. Llenar el formato electrónico de “Servicio de aclaración”. Para llenar el formato de la lista de trámites predeterminados se debe seleccionar “Actualización del RFC”, para después capturar los campos correspondientes a “Asunto” y “Descripción”. Adjuntar los documentos escaneados y enviar la solicitud. Para adjuntar el documento protocolizado y digitalizado se debe seleccionar el botón “Adjuntar archivo”, para poder subir el archivo en formato .zip y después dar clic en el botón**“Enviar”**. Acuse de recepción y seguimiento del trámite. Después realizar el envío, para obtener el acuse de recepción de la solicitud, se debe seleccionar el botón “Acuse de recepción”. Entonces se descargará el archivo con el acuse y dentro del mismo se indica que se podrá dar seguimiento consultando la respuesta que recibirá el contribuyente dentro de siete días hábiles posteriores al trámite de presentación de la solicitud, accediendo con el número de folio señalado en el acuse de recibo. Acuse de respuesta y conclusión del trámite. Una vez que se consulte y se encuentre disponible el acuse con la respuesta, y ésta sea aceptada, entonces se concluirá con el proceso del trámite y éste permanecerá vigente hasta que el contribuyente presente una nueva actualización de estructura accionaria.

Hay que recordar que la fecha límite para presentar este aviso fue el 30 de junio. Las personas morales que no lo haya presentado pueden enfrentarse a estos escenarios:

multa de 4,200 a los 8,390 pesos,

restricción temporal del Certificado de Sellos Digital (CSD),

en algunos casos, la autoridad puede cancelar el CSD definitivamente.

El SAT ya intentó fiscalizar a los clubes deportivos

A finales de 2015, el SAT intentó otra táctica para fiscalizar a los socios de estos clubes. En esa ocasión, las oficinas locales del SAT en los estados enviaron oficios a estas agrupaciones para exigirles información. El SAT solicitó 11 datos de los socios, accionistas y usuarios de clubes de golf y de polo, marinas de yates, centros hípicos y clubes campestres. Entre ellos, su RFC, su Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio, nombre completo, fecha de ingreso, correo electrónico, así como detalles de sus gastos. Esa vez, el SAT solicitó esta información a más de 200 clubes deportivos en 46 ciudades del país. La idea era encontrar discrepancias fiscales.

Con información de Reforma.

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