Mientras otros países ya habían anunciado cuantiosos estímulos fiscales para afrontar la pandemia del coronavirus Covid-19, en México no se había dicho nada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que los contagios por coronavirus covid-19 habían alcanzado el estatus de pandemia el 11 de marzo. Hasta el momento hay más de 378 mil casos confirmados en todo el mundo, lo que ha causado que diversos gobiernos hayan recomendado a sus habitantes que permanezcan en sus casas. En consecuencia, la actividad económica mundial está sufriendo considerablemente. Para remediar lo anterior, los gobiernos internacionales están implementando medidas desesperadas para aminorar el impacto económico causado por la pandemia. Estados Unidos implementará un estímulo fiscal por 500 mil millones de dólares, y España, por 137 mil millones de euros. En contraste, México ha resaltado por su falta de acciones en este mismo sentido. El presidente incluso dijo en una de sus conferencias matutinas que no se bajarían los impuestos. Esto podría cambiar dentro de poco tiempo. De acuerdo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está "sacándole punta al lápiz" para el otorgar apoyos inmediatos que ayuden a salvar empleos ante la pandemia del coronavirus Covid-19. El viernes pasado, a través de una audioconferencia el CCE le recomendó a la SHCP un paquete de diez acciones fiscales y económicas inmediatas para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. La respuesta a estas peticiones estará disponible a más tardar el miércoles. “No hablamos de nada que no suceda en el mundo: apoyar a las empresas para que se apoye a los empleos. No son estímulos para que la empresa gane más. Sino para conservar empleos”, dijo. Carlos Salazar dijo que no podrá hacerse frente a los efectos económicos de la pandemia únicamente con los programas sociales del gobierno. En cambio, el CCE propone eliminar el cobro del impuesto sobre la renta (ISR) a los salarios de los trabajadores que ganen menos de 13 mil pesos mensuales. Los bancos, dice el presidente de la CCE, están afinando estrategias para evitar que sus clientes caigan en impago o en cartera vencida gracias a la epidemia del coronavirus. Las estrategias contemplan financiamientos, préstamos, aplazamiento o suspensión de pagos. Carlos Salazar explica que casi todos los bancos ofrecerán financiamientos de 60 o 90 días, para que los trabajadores que no tengan ingresos para saldar sus deudas debido a la cuarentena no caigan en impago. Cada banco establecerá sus propios programas. “Me consta que están trabajando (los bancos) en tratar de tener los programas estructurados, los detalles los dará la asociación de bancos y cada banco de forma individual”, dijo Carlos Salazar. El sector empresarial también pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que renuncie temporalmente que renuncie a algunos ingresos y que elimine proyectos "superfluos" como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Mediante la reducción del gasto en otros rubros, podría concentrarse los recursos públicos en atender la emergencia sanitaria. Habría que elevar el gasto público de manera temporal e inmediata. Con información de El Economista

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