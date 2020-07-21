Este servicio gratuito por WhatsApp, te permite conocer la procedencia de una factura recibida a través de las lista negra del SAT Rafael Lores Espinosa, director general de la firma de contadores CPA Visión, en entrevista para La Razón, explicó que derivado de la pandemia por COVID-19, la consultoría a su cargo ofrece un servicio gratuito para conocer la procedencia de las facturas recibidas, con el fin de verificar si esta fue emitida por una empresa perteneciente a la lista negra del SAT. Aseguró que es una herramienta automatizada que opera en la nube de manera gratuita, a través de WhatsApp, ideal para asesorar sobre la procedencia de las facturas recibidas, con el fin de llevar un control de la información fiscal de los negocios que así lo requieran. Lores Espinosa explicó que “es totalmente gratuito lo del WhatsApp y es nuestro granito de arena para que muchas empresas que ahorita están actualmente desamparadas y de capa caída con todo lo que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19, tengan por lo menos un aliado en este sentido”.

¿Cómo puedo usar el servicio?

Para usar el contacto es necesario entrar a la página de CPA Vision y registrar tu número telefónico. Una vez que hayas hecho esto recibirás un código de confirmación vía SMS, mismo que deberás ingresar en la página. Una vez completado el registro recibirás vía WhatsApp un mensaje con un menú numérico. La opción para verificar si un RFC está en las listas negras del SAT es la 5. Así, sólo tendrás que mandar '5' como mensaje en la conversación de WhatsApp. Una vez hecho esto, ingresa el RFC que quieres buscar en el formato RFC-GCM1411132T4. Si el formato del RFC es correcto, recibirás un archivo en formato PDF que te indicará si el RFC que ingresaste fue localizado en alguna de las listas del SAT. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/funcionarios-publicos-que-esten-en-el-rif-tambien-deben-cumplir-sus-obligaciones-fiscales/ Con información de La Razón.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.